Този уред е най-големият консуматор на ток в дома, ето какво да направим

Можем ли да пестим ток, ако го изключваме?

Докато цените на енергията се покачват бързо, мнозина търсят начини да намалят потреблението на ток у дома. Най-често устройствата, които държим включени през цялото време, дори когато не ги ползваме, са тези, които харчат най-много ток.

Тези устройства, пише The Guardian, се наричат ​​още "енергийни вампири", защото консумират енергия непрекъснато, дори когато не работят, и според скорошно проучване на British Gas, те могат да бъдат отговорни за невероятните 23% от консумираната електроенергия в домакинството!