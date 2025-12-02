Този уред е най-големият консуматор на ток в дома, ето какво да направим

За повечето устройства най-очевидното решение е да ги държите изключени от контакта, когато не се използват. Но кой е най-големият "енергиен вампир"? Проучването показва, че това е бойлерът.
Само за един час работа, двукиловатов бойлер консумира 2 kWh. Ако бойлерът работи два часа и половина всеки ден, той консумира общо 150 kWh на месец. При повечето бойлери температурата е предварително зададена, но за да спестите пари, настройте термостата на бойлера на икономично нагряване, т.е. на температура между 50 и 60°C. Освен че е ненужно, прегряването на водата (до 75 или дори 85°C) причинява по-висока консумация на електроенергия, но също така и по-бързо износване на бойлера и образуване на котлен камък.
