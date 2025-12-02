BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6794 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$87,833.8
Последвайте ни
1 USD
1.6794 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$87,833.8
Свят Този уред е най-големият консуматор на ток в дома, ето какво да направим

Този уред е най-големият консуматор на ток в дома, ето какво да направим

Свят

bTV Бизнес екип

Можем ли да пестим ток, ако го изключваме?

Докато цените на енергията се покачват бързо, мнозина търсят начини да намалят потреблението на ток у дома. Най-често устройствата, които държим включени през цялото време, дори когато не ги ползваме, са тези, които харчат най-много ток.

Тези устройства, пише The Guardian, се наричат ​​още "енергийни вампири", защото консумират енергия непрекъснато, дори когато не работят, и според скорошно проучване на British Gas, те могат да бъдат отговорни за невероятните 23% от консумираната електроенергия в домакинството!

За повечето устройства най-очевидното решение е да ги държите изключени от контакта, когато не се използват. Но кой е най-големият "енергиен вампир"? Проучването показва, че това е бойлерът. 

Само за един час работа, двукиловатов бойлер консумира 2 kWh. Ако бойлерът работи два часа и половина всеки ден, той консумира общо 150 kWh на месец. При повечето бойлери температурата е предварително зададена, но за да спестите пари, настройте термостата на бойлера на икономично нагряване, т.е. на температура между 50 и 60°C. Освен че е ненужно, прегряването на водата (до 75 или дори 85°C) причинява по-висока консумация на електроенергия, но също така и по-бързо износване на бойлера и образуване на котлен камък.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата