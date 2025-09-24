Този трик „вади“ хора от дългове

Съветът „харчи по-малко, отколкото печелиш“ рядко помага

Дългът засяга повече от кредитния ви рейтинг – той влияе и на психическото ви здраве. Проучвания показват, че задълженията тежат сериозно върху психиката, а изплащането им може да намали стреса и да подобри общото ви благосъстояние, пише Psychology Today.

Освен кредити, хората често имат и други финансови задължения – като наем, медицински или непредвидени разходи. Макар съветът „харчи по-малко, отколкото печелиш“ да звучи логично, той рядко помага да се изгради необходимият самоконтрол за реалното изплащане на сметките.

По-голям е проблемът обаче, когато имаме много задължения, които да изплащаме. Големият обем на кредити често правят задачата да изглежда непосилна, което води до тревожност и чувство за безпомощност. Затова експертите препоръчват стратегии, които разделят дълга на стъпки и същевременно поддържат мотивацията – например започване с най-малките задължения.

Стратегията на Дейв Рамзи

Радиоводещият и експерт по лични финанси Дейв Рамзи препоръчва да се изплащат дълговете от най-малкия към най-големия, независимо от лихвените проценти. Нови изследвания потвърждават, че този подход е по-ефективен от математическия вариант, при който се изплаща първо дългът с най-висока лихва.

Според проучване, публикувано в Journal of Marketing Research, изплащането на малки дългове първо осигурява усещане за постигнат резултат, което повишава мотивацията и помага за справяне с по-големите задължения по-късно.

Мотивация и самоконтрол

Изплащането на големи дългове, като студентски заем от 100 000 долара, често води до изкушения за ненужни покупки. При по-малки цели обаче дори 500 долара могат да направят значителна разлика и да укрепят самоконтрола.

Психологията показва, че чувството на удовлетворение след изплащане на малка сума стимулира положителна нагласа към по-големи задължения. Затова разбиването на дълга на малки, управляеми стъпки може да ускори процеса на изплащане.

