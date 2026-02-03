BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.184 BGN
Петрол
64.81 $/барел
Bitcoin
$78,270.2
Последвайте ни
1 USD
1.184 BGN
Петрол
64.81 $/барел
Bitcoin
$78,270.2
Свят Този астероид би могъл да направи всеки жител на Земята милиардер

Този астероид би могъл да направи всеки жител на Земята милиардер

Свят

bTV Бизнес екип

Сумата достига квадрилиони долари

Рядък метален астероид, разположен около три пъти по-далеч от слънцето, отколкото нашата планета, би могъл да разкрие тайни за разтопеното ядро ​​на Земята и учените искат да научат всичко за него, пише CNN.  

Астероидът „16 Psyche“ е уникален заради материала, от който е направен. Когато е открит през 1852 г. от италианския астроном Анибале де Гаспарис, той не е изглеждал особено необичаен. Но с напредването на технологиите изследователите осъзнали, че е много силен радарен рефлектор. Това предполага, че съдържа високи нива на метали, което е предизвикало голям научен интерес през годините.

За разлика от повечето скали, носещи се в космоса, се смята, че „16 Psyche“ съдържа големи количества метали като желязо, никел и метали от платиновата група. Учените също така смятат, че всъщност може да е откритото ядро ​​на планета, която никога не се е оформила напълно.

Точният състав на Psyche все още не е ясен, но учените смятат, че е възможно астероидът да е съставен предимно от желязо и никел. Предполага се, че парче желязо с неговия размер може да струва около 10 000 квадрилиона долара или  8 000 000 000 000 000 000 000 000 паунда,, повече от цялата икономика на нашата планета.

Ще станат ли хората по-богати?

Снимка: NASA

Ако кажем, че човешката популация е почти 8,3 милиарда души, всеки човек би могъл да получи еквивалента на малко под един милиард паунда. Очевидно това не е реалистичен резултат по редица причини.

Добивът на астероиди далеч надминава днешните технологии и ако толкова много метал някога достигне Земята, цените ще паднат рязко. Въпреки това оценката показва колко необичаен и богат на метал е този астероид в сравнение с всичко, което хората някога са виждали. Докато разговорът за добив на ресурси от астероиди се развива тук, на Земята, Psyche не е целта, към която трябва да се стремим, според Елкинс-Тантон.

„Не можем да върнем Психея на Земята. Нямаме абсолютно никаква технология за това“, каза Елкинс-Тантон.

Дори ако беше възможно да се донесат метали от Психея, без да се унищожи Земята, това вероятно би довело до срив на пазарите, каза Елкинс-Тантон.

„Има всякакви проблеми с това, но все пак е забавно да се помисли колко би струвало парче метал с размерите на Масачузетс.“

Земя в илюминатора: Предстои първият пилотиран полет в Космоса от 50 години насам

Мисията до Psyche

Мисията стартира през октомври 2023 г. и се оценява на 960,6 милиона долара . От тази сума 677,1 милиона долара са за разработване на космически кораб, 112,7 милиона долара са за изстрелването му, а 171 милиона долара ще бъдат изразходвани за операции по време на 6-годишната му основна мисия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата