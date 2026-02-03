Този астероид би могъл да направи всеки жител на Земята милиардер

Сумата достига квадрилиони долари

Рядък метален астероид, разположен около три пъти по-далеч от слънцето, отколкото нашата планета, би могъл да разкрие тайни за разтопеното ядро ​​на Земята и учените искат да научат всичко за него, пише CNN.

Астероидът „16 Psyche“ е уникален заради материала, от който е направен. Когато е открит през 1852 г. от италианския астроном Анибале де Гаспарис, той не е изглеждал особено необичаен. Но с напредването на технологиите изследователите осъзнали, че е много силен радарен рефлектор. Това предполага, че съдържа високи нива на метали, което е предизвикало голям научен интерес през годините.

За разлика от повечето скали, носещи се в космоса, се смята, че „16 Psyche“ съдържа големи количества метали като желязо, никел и метали от платиновата група. Учените също така смятат, че всъщност може да е откритото ядро ​​на планета, която никога не се е оформила напълно.

Точният състав на Psyche все още не е ясен, но учените смятат, че е възможно астероидът да е съставен предимно от желязо и никел. Предполага се, че парче желязо с неговия размер може да струва около 10 000 квадрилиона долара или 8 000 000 000 000 000 000 000 000 паунда,, повече от цялата икономика на нашата планета.

Ще станат ли хората по-богати?

Снимка: NASA

Ако кажем, че човешката популация е почти 8,3 милиарда души, всеки човек би могъл да получи еквивалента на малко под един милиард паунда. Очевидно това не е реалистичен резултат по редица причини.

Добивът на астероиди далеч надминава днешните технологии и ако толкова много метал някога достигне Земята, цените ще паднат рязко. Въпреки това оценката показва колко необичаен и богат на метал е този астероид в сравнение с всичко, което хората някога са виждали. Докато разговорът за добив на ресурси от астероиди се развива тук, на Земята, Psyche не е целта, към която трябва да се стремим, според Елкинс-Тантон.

„Не можем да върнем Психея на Земята. Нямаме абсолютно никаква технология за това“, каза Елкинс-Тантон.

Дори ако беше възможно да се донесат метали от Психея, без да се унищожи Земята, това вероятно би довело до срив на пазарите, каза Елкинс-Тантон.

„Има всякакви проблеми с това, но все пак е забавно да се помисли колко би струвало парче метал с размерите на Масачузетс.“

Мисията до Psyche

Мисията стартира през октомври 2023 г. и се оценява на 960,6 милиона долара . От тази сума 677,1 милиона долара са за разработване на космически кораб, 112,7 милиона долара са за изстрелването му, а 171 милиона долара ще бъдат изразходвани за операции по време на 6-годишната му основна мисия.

