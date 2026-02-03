Дума на деня: Недействащите активи

Какво означава "недействащите активи"?

Недействащите активи представляват ресурси или инвестиции, които не носят очакваната възвръщаемост и не се използват ефективно в стопанската дейност. Това могат да бъдат неизползвани сгради, машини, оборудване, земя или финансови активи, които не генерират приходи. Наличието на такива активи обвързва капитал и увеличава разходите за поддръжка, без да създава стойност.

За компаниите и публичните институции високият дял на недействащи активи е сигнал за неефективно управление на ресурсите. Те могат да доведат до влошени финансови показатели, по-ниска ликвидност и ограничени възможности за нови инвестиции. В банковия и финансовия сектор понятието често се свързва и с необслужвани кредити или обезпечения, които трудно се реализират

Управлението на недействащите активи изисква активна стратегия, включваща продажба, отдаване под наем, преструктуриране или извеждане от баланса. Чрез оптимизиране на активната база организациите могат да освободят капитал, да намалят разходите и да подобрят цялостната си финансова устойчивост.

