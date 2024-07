Този артикул от супермаркета е обичан в САЩ, но е забранен в Южна Корея

Миналата година Пентагонът издаде предупреждение към военните, че консумацията на една от съставките в продукта може да им създаде проблеми

Една от най-популярните стоки за износ на Америка е незакона в Южна Корея – сместа от подправки Everything But the Bagel на Trader Joe.

Сместа, която е популярна сред инфлуенсъри и редовно се забелязва в рецепти в TikTok, съдържа сол, смлян чесън, сусам и маково семе – последното, от които е забранено в Южна Корея.

Снимка: Trader Joe

Пътуващите, пристигащи на летище „Инчеон“ в Сеул (ICN), наскоро съобщиха, че са видели знаци, в които изрично се споменава, че сместа от подправки не е разрешена.

Съставката „Papaver Somniferum L“ от семейството на мака, е обозначена като наркотично вещество съгласно южнокорейския закон за контрол на наркотици