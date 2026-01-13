Това са най-високоплатените чужденци в Германия, не са българите

Чуждестранните работници са печелили общо 3204 евро

Германските работници са получавали среден брутен доход от 4177 евро (4900 долара) - с над 1200 евро по-малко от индийските служители. Това показва скорошно проучване, цитирано от DW.

Високите нива на заплащане сред индийските работници до голяма степен се дължат на известността им в технически и академични роли, според авторите.

Какво показват числата?

Свързаният с работодателите Институт на германската икономика (IW) съобщи, че чуждестранните работници са печелили общо 3204 евро.

Проучването му показва, че средната брутна месечна заплата за индийските работници е достигнала 5393 евро през 2024 г., пред австрийците с 5322 евро, гражданите на САЩ с 5307 евро и ирландците с 5233 евро.

Броят на индийците, работещи в MINT професии – математика, информационни технологии, природни науки и технологии, включително инженерство – се е увеличил близо девет пъти от 2012 г. насам до над 32 800, установи проучването. Около една трета от индийските работници на пълен работен ден на възраст между 25 и 44 години са заети в MINT професии.

Тенденцията е подхранвана и от рязкото увеличение на броя на индийските студенти в Германия.

Много от тях завършиха образованието си, останаха и допринесоха за научни изследвания и иновации, като заявките за патенти, включващи изобретатели от индийски произход, се увеличиха дванадесет пъти между 2000 и 2022 г.

Колко се нуждае Германия от индийски работници?

„Без квалифицирана имиграция, растежът на германската икономика едва ли би бил възможен днес – особено в STEM професиите и по отношение на иновативната сила“, казва експертът по интегративно мислене Аксел Плюнеке. Квалифицираната имиграция от Индия е „особено успешна история“, добави той.

От 2012 г. насам германското правителство активно набира квалифицирани работници от страни извън ЕС, като се фокусира върху академични и технически професии. През 2024 г. правителството на тогавашния германски канцлер Олаф Шолц прие редица мерки, предназначени да насърчат имиграцията от Индия .

Институтът отбеляза, че високите заплати сред работниците от Австрия и Съединените щати отразяват заетостта им в икономически силни градски региони с по-високи нива на заплащане.

Анализът обхваща националности с над 5000 служители на пълен работен ден в Германия и се основава на данни от Федералната агенция по заетостта.

