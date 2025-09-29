1 USD
Свят Още една голяма компания съкращава хиляди работници с цел дигитализация

Още една голяма компания съкращава хиляди работници с цел дигитализация

bTV Бизнес екип

Освобождаването на служители в компанията е най-мащабното от пандемията насам

Германският национален авиопревозвач Lufthansa ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г. като част от стремежа си да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Съкращенията ще са основно в Германия и са част от плана за укрепване на рентабилността, отбелязва AFP.

Това освобождаване на служители, което е най-мащабното от пандемията, ще се извърши "в сътрудничество със социалните партньори", като акцентът ще е поставен най-вече върху административните позиции, а не върху оперативните, уточни германската компания в комюнике, публикувано в днешния ден за инвеститори на групата, предаде БТА.

По последни данни за Lufthansa Group работят около 103 000 служители, припомня ДПА. Националният авиопревозвач на Германия се стреми към оперативна печалба (печалба преди лихви и данъци - EBIT) в размер на 8-10 на сто от приходите в сравнение с предишната цел за 8 на сто.

Ръководството обяви, че очаква коригираната печалба преди лихви и данъци за тази година значително да надхвърли миналогодишните 1,6 милиарда евро.

За да увеличи рентабилността, Lufthansa планира също така да консолидира различните си авиокомпании под по-строг централен контрол.

