Гърция е най-добрият пазар за китайски платформи в ЕС

Силното предпочитание на гръцките потребители към евтините китайски стоки допринася за струпване на пратки на летището в Атина

Гръцките потребители водят класацията сред европейците по пазаруване от китайски платформи за онлайн търговия като Shein и Temu, показва скорошно проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщава Ирини Хрисолора за Ekathimerini. Според данните 80% от анкетираните в Гърция заявяват, че са използвали подобни платформи - най-високият дял сред 11-те изследвани държави - членки на ЕС, при среден показател за еврозоната от малко над 50%.

Силното предпочитание на гръцките потребители към евтините китайски стоки допринася и за наблюдаваното напоследък струпване на пратки на летището в Атина, където вносът вече подлежи на митническо оформяне срещу такса от 3 евро на продукт, след като доскоро пратките на стойност до 150 евро са преминавали без мито. Европейската комисия предприема мерки срещу тази тенденция заради опасения от нелоялна конкуренция спрямо европейските производители, както и заради рискове за потребителите и околната среда, свързани с продукти, които не отговарят на европейските стандарти.

Според анализа на ЕЦБ, основан на проучване сред 19 000 потребители в 11 държави през април, освен на ниските цени ръстът на вноса се дължи и на по-слабата конкуренция от други платформи в страните от Южна Европа в сравнение със северните, предаде БГНЕС. Изследването показва още, че използването на тези платформи е сравнително сходно сред различните доходни групи в рамките на отделните държави, като около половината от потребителите дори сред най-богатите 20% от населението заявяват, че пазаруват от тях. ЕЦБ посочва, че широкото разнообразие от продукти, включително специализирани стоки и аксесоари, които трудно се намират в местните магазини, е сред основните фактори за привлекателността на платформите.