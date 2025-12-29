Това са най-недооценените ски дестинации в Европа за 2026 г.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Тази зима интересът към европейските писти остава висок, но туристите активно търсят по-добри оферти и по-малко натоварени курорти. Макар класически дестинации като Сен Антон и Куршевел да запазват популярността си, с годините те са станали значително по-скъпи и пренаселени, което кара все повече скиори да поглеждат към алтернативи, пише Еuronews.
Според ново проучване на ски туроператора Ski Solutions това търсене е довело до възхода на по-нишови, но качествени курорти като Гащайн в Австрия и Червиния в Италия. За туристите днес избягването на тълпите и намаляването на разходите са водещи при избора на дестинация. Както отбелязва управляващият директор на Ski Solutions Иън Макилрат, карането на ски не е задължително да бъде скъпо, а тези по-малко известни курорти предлагат отлични писти, разнообразни ски активности и възможности за семейни ваканции на по-достъпни цени.
Един от най-добрите примери е Мадона ди Кампилио в Италия – елегантен курорт в сърцето на Доломитите Брента, който често е сравняван с Куршевел, но при значително по-ниски разходи. Седмична почивка там струва около 1 983,60 евро, спрямо над 3 100 евро във френския си еквивалент. Курортът разполага с около 150 км добре поддържани писти, отлична лифтова инфраструктура и надеждни снежни условия, като е особено подходящ за скиори на средно ниво.
В Австрия Кицбюел се утвърждава като по-спокойна и изискана алтернатива на парти-ориентирания Санкт Антон. Избирайки Кицбюел, скиорите могат да спестят около 890 евро на седмица, като в замяна получават достъп до огромна свързана ски зона, включително SkiWelt, разнообразни писти и емблематичната Щрайф.
За семейства и начинаещи Трюсил в Норвегия и Аринсал в Андора се очертават като особено добри избори. Трюсил, най-големият норвежки ски курорт, предлага дълъг сезон от ноември до май, добре планирани писти, отопляеми лифтове и възможност за нощно каране, като същевременно е по-достъпен от френския Авориаз. Аринсал пък печели с компактното си разположение, отличните англоезични ски училища и по-ниските цени, благодарение на безмитния си статут, което го прави идеален за хора, които тепърва навлизат в света на ските.
Към тези алтернативи се добавят и по-нетрадиционни дестинации като Сиера Невада в Испания, която съчетава височинно каране с над 300 слънчеви дни годишно и близост до Средиземно море, както и Самоен във Франция – по-тиха и автентична опция спрямо Ла План. Общата тенденция е ясна: все повече европейски скиори избират курорти, които предлагат отлично качество, по-малко тълпи и значително по-добро съотношение между цена и преживяване.
