Това са най-мръсните места в хотелската стая

Имайте ги предвид, когато отидете на хотел следващия път

Когато се настаните в хотелска стая, свежите спални бельо и блестящата баня може да създадат фалшиво усещане за чистота. Опитните пътешественици и професионалисти в сферата на хотелиерството обаче знаят, че някои от най-мръсните места в хотелските стаи често са скрити на видно място.

Заради високите нива на текучество и ограничения персонал, често няма достатъчно време през деня за основно почистване на всяка стая всеки ден. Енца Латеррения, ръководител на отдела за почистване в Canne Bianche Lifestyle & Hotel, обяснява, че при стандартни условия една стая се почиства от двойка чистачки за около 30 минути, което подчертава натиска от време, с който екипите за почистване често се сблъскват.

Декоративни възглавници

Мария Диего, съветник от А-листата на Travel + Leisure и самопровъзгласила се за гермафоб, казва, че винаги предприема действия веднага щом стигне до стаята си. „Тъй като съм работила в хотели, първото нещо, което хвърлям в далечния ъгъл на стаята, са декоративни възглавници и всякакви декоративни пътеки, които минават покрай леглото“, казва тя. „Тези никога не се перат.“

Латерения смята, че много хотели перат декоративните си елементи рядко.

Повърхности, които често се докосват

За туристическия консултант и треньор Рани Чийма, телефоните в хотелските стаи са най-нехигиеничните предмети. „Ако има истински телефон и трябва да го вдигна, слушалката ме отвращава, защото тя никога не се почиства“, казва Чийма.

От гледна точка на домакинството, килимите са друг виновник. „Те са склонни да улавят прах и бактерии, което ги прави едни от най-взискателните предмети за дезинфекция“, казва Латерения.

Чийма обаче отбелязва, че много луксозни хотели се адаптират. „Има много петзвездни хотели, които вече нямат килими", казва тя.

Дори в луксозните хотели обаче старателността има своите граници. „В луксозните хотели основни точки на допир, като ключове, дистанционно управление, телефони, се избърсват преди всяко настаняване, но аз все още съм предпазлив към тези места“, казва Диего.

Скрити места за замърсяване



Някои от най-пренебрегваните повърхности са тези, които са скрити. „Също така съм предпазлива към бар посудата в чекмеджета или шкафове, всичко, което може да стои продължително време или да се докосва от гостите без знанието на екипите по почистване“, казва Диего.

Тя е внимателна и към банята. „Също така не бих ползвала ваната, освен ако не е супер луксозен петзвезден хотел“, казва тя.

Латерения разкрива, че определени зони често се пренебрегват по време на стандартните почиствания на хотели. „Труднодостъпните места – като високи тавани, полилеи, вентилатори на тавана, корнизи за завеси и душове – често се пренебрегват.“

Така че следващия път, когато се настаните в хотел, хвърлете декоративните възглавници и пътеките за легла настрани, избършете често докосваните повърхности и бъдете избирателни при използването на ваната. Когато се съмнявате, не е зле да направите бързо почистване сами.

