Свят Искате да се пенсионирате? Най-добрите дестинации в света са в Европа

Искате да се пенсионирате? Най-добрите дестинации в света са в Европа

Свят

bTV Бизнес екип

Къде се предлагат най-много визи за пенсионери?

Все повече хора по света търсят ново начало за своите „златни години“. Според Глобалния доклад за пенсионирането за 2025 г., изготвен от Global Citizen Solutions и цитиран от Euronewa, три европейски държави попадат сред петте най-привлекателни дестинации за пенсионери. Това са Португалия, Испания и Австрия, оценени високо заради качеството си на живот, сигурността и данъчната ефективност.

Пенсионната миграция 

Снимка: iStock

С увеличаващата се продължителност на живота и улеснените възможности за преместване в чужбина, така наречената „пенсионна миграция“ се превръща от нишово явление в масов избор.

„Международната миграция за пенсионери вече е предпочитан път за хора, които търсят по-добро качество на живот, безопасност и стабилност“, казва д-р Лаура Мадрид, водещ изследовател в Global Citizen Solutions, пред Euronews Business.

Къде се предлагат най-много визи за пенсионери

Снимка: iStock

Според доклада 36% от всички пенсионни визи се предлагат в Северна и Южна Америка, а 32% — в Европа. Подобни програми вече набират скорост и в Азия и Африка.

Оценяването на държавите е извършено по 100-точкова система, като са отчетени фактори като разходи за живот, данъчни облекчения, здравеопазване и лекота на преместване. Повече от 70% от анализираните страни се отличават със здравеопазване над средното ниво и високи екологични стандарти.

Над 90% от тях предлагат и ясен път към гражданство, а половината позволяват получаването му в рамките на пет години или по-малко.

Шест заплати при пенсиониране - какви са условията?

Европа води класацията

Снимка: btvnovinite.bg

Европейските държави доминират в класацията благодарение на високото качество на живот, отличното здравеопазване и екологичните стандарти. Допълнителен бонус е възможността за свободно пътуване в рамките на Шенгенското пространство за притежателите на визи за пребиваване.

„С 32% от всички световни опции за пенсионни визи Европа е лидер по отношение на здравеопазване, безопасност и интеграция“, казва д-р Мадрид. „Южните страни като Португалия, Испания и Гърция предлагат мек климат, достъпни разходи и визи за пасивен доход, идеални за пенсионери.“

Португалия – най-добрата дестинация за пенсиониране в света

На първо място в класацията е Португалия, благодарение на популярната виза D7, предназначена за хора с пасивен доход.

„Тази виза е изключително привлекателна заради достъпните изисквания и ясния път към постоянно пребиваване и гражданство“, обяснява Адалберто Пука, ръководител на отдела за глобална мобилност в Global Citizen Solutions.

Средният размер на пенсията за октомври достига 910 лв.

Португалия предлага:

  • по-ниски разходи за живот спрямо Западна Европа,
  • отлична здравна система,
  • стабилна данъчна политика,
  • мек климат и високо качество на живот.

Испания и Австрия – също сред фаворитит

Испания заема третото място в световната класация, а Австрия – петото. Тези страни предлагат силни социални системи, обществено здравеопазване от най-висок клас и висока степен на сигурност.

Други региони по света

Латинска Америка: Уругвай, Парагвай и Аржентина предлагат лесен достъп до постоянно пребиваване.

Карибският басейн и Централна Америка: Панама, Белиз и Коста Рика предлагат данъчни облекчения и освобождаване от данъци върху чуждестранни доходи.

Азия: Тайланд, Малайзия и Филипините впечатляват с топъл климат и ниски изисквания за доходи.

Африка: Мавриций и Кабо Верде предлагат опростени данъчни режими и мултикултурна среда.

От кои държави българските пенсионери взимат чуждестранна пенсия?

Икономическо значение на програмите

Снимка: БГНЕС

Програмите за привличане на пенсионери имат и икономически ефект. Например португалските програми „Златна виза“ и D7 са донесли над 7 милиарда евро чуждестранни инвестиции.

Испания е привлякла над 4,5 милиарда евро чрез подобни схеми между 2014 и 2023 г.

