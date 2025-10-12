Искате да се пенсионирате? Най-добрите дестинации в света са в Европа

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Все повече хора по света търсят ново начало за своите „златни години“. Според Глобалния доклад за пенсионирането за 2025 г., изготвен от Global Citizen Solutions и цитиран от Euronewa, три европейски държави попадат сред петте най-привлекателни дестинации за пенсионери. Това са Португалия, Испания и Австрия, оценени високо заради качеството си на живот, сигурността и данъчната ефективност.
С увеличаващата се продължителност на живота и улеснените възможности за преместване в чужбина, така наречената „пенсионна миграция“ се превръща от нишово явление в масов избор.
„Международната миграция за пенсионери вече е предпочитан път за хора, които търсят по-добро качество на живот, безопасност и стабилност“, казва д-р Лаура Мадрид, водещ изследовател в Global Citizen Solutions, пред Euronews Business.
Според доклада 36% от всички пенсионни визи се предлагат в Северна и Южна Америка, а 32% — в Европа. Подобни програми вече набират скорост и в Азия и Африка.
Оценяването на държавите е извършено по 100-точкова система, като са отчетени фактори като разходи за живот, данъчни облекчения, здравеопазване и лекота на преместване. Повече от 70% от анализираните страни се отличават със здравеопазване над средното ниво и високи екологични стандарти.
Над 90% от тях предлагат и ясен път към гражданство, а половината позволяват получаването му в рамките на пет години или по-малко.
Европейските държави доминират в класацията благодарение на високото качество на живот, отличното здравеопазване и екологичните стандарти. Допълнителен бонус е възможността за свободно пътуване в рамките на Шенгенското пространство за притежателите на визи за пребиваване.
„С 32% от всички световни опции за пенсионни визи Европа е лидер по отношение на здравеопазване, безопасност и интеграция“, казва д-р Мадрид. „Южните страни като Португалия, Испания и Гърция предлагат мек климат, достъпни разходи и визи за пасивен доход, идеални за пенсионери.“
На първо място в класацията е Португалия, благодарение на популярната виза D7, предназначена за хора с пасивен доход.
„Тази виза е изключително привлекателна заради достъпните изисквания и ясния път към постоянно пребиваване и гражданство“, обяснява Адалберто Пука, ръководител на отдела за глобална мобилност в Global Citizen Solutions.
Испания заема третото място в световната класация, а Австрия – петото. Тези страни предлагат силни социални системи, обществено здравеопазване от най-висок клас и висока степен на сигурност.
Латинска Америка: Уругвай, Парагвай и Аржентина предлагат лесен достъп до постоянно пребиваване.
Карибският басейн и Централна Америка: Панама, Белиз и Коста Рика предлагат данъчни облекчения и освобождаване от данъци върху чуждестранни доходи.
Азия: Тайланд, Малайзия и Филипините впечатляват с топъл климат и ниски изисквания за доходи.
Африка: Мавриций и Кабо Верде предлагат опростени данъчни режими и мултикултурна среда.
Програмите за привличане на пенсионери имат и икономически ефект. Например португалските програми „Златна виза“ и D7 са донесли над 7 милиарда евро чуждестранни инвестиции.
Испания е привлякла над 4,5 милиарда евро чрез подобни схеми между 2014 и 2023 г.
