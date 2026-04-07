Това са най-богатите държави в ЕС за 2025 г. според БВП на глава от населението

На кое място е България?

През 2025 г. БВП на глава от населението в СПС варира значително в различните части на Европа. При средна стойност за ЕС, определена на 100, той варира от 68 в България и Гърция до 239 в Люксембург според Евростат. В Люксембург той е около 3,5 пъти по-висок, отколкото в България и Гърция.

Най-богатите страни

Днните показват, че Люксембург и Ирландия имат най-висок БВП на глава от населението със 139% и 137% над средния за ЕС. Сред „големите четири“ икономики на ЕС, Германия има най-висок БВП на глава от населението в СПС - 115% от средния за ЕС. Тя е единствената страна над нивото от 100%. Франция е близо до средното за ЕС - 98%, следвана от Италия - 96%. Испания има най-ниското ниво сред тях - 92% от средното за ЕС.

БВП на глава от населението в ЕС е средно 41 600 евро. В евро, коригиран спрямо СПС, средният БВП на глава от населението в ЕС е бил около 41 600 евро през 2025 г., въз основа на предварителни данни. Сред страните от ЕС той варира от 28 300 евро в България до 99 300 евро в Люксембург.

В допълнение към Люксембург и Ирландия, БВП на глава от населението в СПС надхвърля 50 000 евро в Нидерландия (55 600 евро) и Дания (52 800 евро).

В Германия той е 47 900 евро, докато във Франция е 40 700 евро. В 10 страни от ЕС БВП на глава от населението е под 35 000 евро, изчислен по паритет на покупателната способност (СПС).

Люксембург и Ирландия обаче са специфични случаи. Евростат отбелязва, че голям брой чуждестранни работници са заети в Люксембург и допринасят за неговия БВП, но не са част от постоянното му население.

8 държави поз 20% от средното за ЕС

Страната ни е на последно място по богатство според БВП на глава от населението.

В допълнение към Гърция и България, още шест държави са с поне 20% под средното за ЕС ниво на БВП на глава от населението, измерено по СПС. Това са Латвия (71%), Словакия (75%), Унгария (76%), Хърватия (78%), Румъния (79%) и Естония (79%), като цифрите са показани като процент от средното за ЕС.

Тази цифра е също 81% от средната за ЕС в Полша и Португалия, близо до това ниво.