Най-богатите 0,1% имат повече богатство, отколкото най-бедната половина от света

Според експерти, лтрабогатите все още натрупват „океани от богатство“

Според нов доклад ултрабогатите по света са укрили приблизително 2,84 трилиона долара (2,47 трилиона евро) в необлагаеми офшорни сметки — сума, която надвишава общото богатство на най-бедните 50% от населението на планетата. Анализ на Oxfam показва, че богатството, скрито от най-богатите 0,1% в данъчни убежища, надминава активите на най-бедните 4,1 милиарда души.

Докладът подчертава, че десет години след разкритията около „Панамските документи“ глобалният елит продължава да използва сложни финансови механизми, за да изнася огромни средства извън обсега на данъчното облагане и обществения контрол. В интервю за Euronews Крисчън Халъм от Oxfam заявява, че ултрабогатите все още натрупват „океани от богатство“, като подчертава, че проблемът не е просто счетоводен, а е свързан с власт и липса на отговорност.

Снимка: iStock

По данни на базираната във Великобритания конфедерация от над 20 неправителствени организации около 3,55 трилиона долара (3,08 трилиона евро) частно богатство остава недекларирано и необложено в офшорни сметки. Тази сума е почти равна на икономиката на Обединеното кралство и надвишава повече от два пъти общия БВП на 44-те най-слабо развити държави.

Голяма част от тези средства са силно концентрирани — най-богатите 0,1% притежават около 80% от всички необложени офшорни активи, или приблизително 2,84 трилиона долара. От тях най-богатите 0,01% държат около 1,77 трилиона долара. Халъм отбелязва, че този модел се запазва, защото богатите могат да наемат специалисти, които постоянно намират нови начини за избягване на данъци.

Общото офшорно богатство достига около 13,25 трилиона долара през 2023 г., което се равнява на 12,48% от световния БВП, като необлагаемата част остава приблизително 3,2%. В отговор Oxfam призовава правителството на Обединеното кралство и страните от Г-7 да въведат постоянни и прогресивни данъци върху богатството, за да възстановят загубените приходи и да подпомогнат борбата с бедността, зелената трансформация и обществените услуги.

Според Халъм данъкът върху богатството сам по себе си не решава проблема с офшорните средства, но е ключов в борбата с крайните неравенства, които подхранват тази система. Той подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност, глобално сътрудничество и създаване на регистри на активите, за да се ограничат възможностите за укриване на данъци и да се гарантира по-справедлив принос на най-богатите към обществото.