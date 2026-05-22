Този гръцки остров е сред най-добрите кулинарни дестинации в света за 2026 г.

Крит е включен от National Geographic в списъка „Най-доброто от света 2026“ за храна, като същевременно е обявен и за официален европейски гастрономически регион за 2026 г. Островът е представен като място, където едни от най-незабравимите спомени се създават около масата, докато се разчупва хляб в добра компания, предава Еuronews.

Крит е първата европейска дестинация в класацията и се отличава с изключително природно богатство — около 40 милиона маслинови дървета, комбинация от планини, море и силно слънце, както и изобилие от плодове и зеленчуци. Островът е известен и с едни от най-висококачествените екстра върджин зехтини в света. Сезонността е ясно изразена – през пролетта се берат грах и аспержи, през май – боб, краставици и патладжани, през лятото – домати, картофи и тикви, а през зимата – моркови, цвекло и авокадо. Според Discover Greece това е само моментна „снимка“, тъй като островът постоянно изненадва.

Островът е признат и за родното място на научно обоснованата средиземноморска диета, която набляга на растителното хранене и ограничаването на преработените храни. Освен това е обявен за един от европейските гастрономически региони от Международния институт по гастрономия, култура, изкуства и туризъм, като кухнята му се смята за още по-автентична във вътрешността на острова. Сред местните специалитети е „стака“ – пречистено масло от овча или козе сметана, както и разнообразие от сирена като мизитра, пихтогало и ксигало.

Традиционните ястия включват „буреки“ от Ханя – слоесто ястие със зеленчуци, сирене и мента, както и месния пай „креатотурта“ с козе или агнешко месо, подправки, сирене и стака. Популярни са и ястията с охлюви, които се консумират от около 3000 г. пр.н.е., като „чохлиои бубуристи“, пържени в зехтин с розмарин и оцет. За десерт се срещат сладки изкушения със сирене, като „калицуния“, пълнени с мизитра и ароматизирани с канела и мед.