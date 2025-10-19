1 USD
Свят Това е първата сертифицирана велоалея за дълги разстояния в Европа

Това е първата сертифицирана велоалея за дълги разстояния в Европа

bTV Бизнес екип

За преминаване на трасето се препоръчва периодът между май и октомври

Рейнският веломаршрут (EuroVelo 15) е първата сертифицирана велоалея за дълги разстояния в Европа. Той се простира на около 1450 км от устието на Рейн при Хук ъф Холанд до извора му високо в Швейцарските Алпи. Над 87% от трасето е без автомобилен трафик, щателно маркирано и отворено за всички от запалени колоездачи до семейства с електрически велосипеди. Маршрутът е част от мрежата EuroVelo, която цели да свърже континента с над 99 000 км велопътеки до 2030 г., предава ВВС.

Снимка: Getty Images/iStock

Пътят преминава през разнообразни пейзажи и културни региони от полдерите на Холандия, през индустриалната сърцевина на Германия и дефилето на Рейн. Забележителностите по маршрута включват Кьолнската катедрала, стария град на Базел, езерото Констанс, водопада на Рейн и емблематичната скала Лорелай, около която витаят легенди за митични сирени.

Веломаршрутът е достъпен както за традиционни шосейни велосипеди, така и за електрически модели. За преминаване се препоръчва периодът между май и октомври, когато времето е най-благоприятно. EuroVelo предоставя GPX файлове, карти и информация за места за зареждане, сервизи и нощувки, което улеснява логистиката на дългото пътуване. Пътуващите имат възможност да избират между къмпинг, хотели или хостели в различни ценови категории.

Снимка: Getty Images/iStock

Наред с природните красоти, маршрутът предоставя и културно-исторически контекст. В Германия, например, се минава през градове като Ксантен и през индустриални зони като Дуисбург, където руините на тежката индустрия контрастират със зелените участъци по пътя. В Рейнското дефиле, замъци и легенди съпровождат маршрута, докато планинските етапи в Швейцария предлагат живописни гледки и предизвикателни изкачвания.

Тази велосипедна алея свързва 8 балкански държави

Крайната точка на маршрута е езерото Лай да Тума, намиращо се на 2345 метра надморска височина, близо до прохода Обералп. Това малко алпийско езеро се смята за официалния извор на река Рейн и представлява символичен и физически завършек на цялото пътешествие. Участъкът от Базел до източния край, включително дървените мостове при Бад Закинген и средновековния Щайн-ам-Райн, остава недооценен, но със сигурност е сред най-красивите части от маршрута.

