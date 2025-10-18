Искате да живеете в САЩ? Ето какви пари трябва да изкарвате, за да живеете нормално

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Нов анализ на GoBankingRates, цитиран от CNBC, разкрива, че ще трябва да печелите повече от 200 000 долара, за да живеете комфортно в някои от най-големите градове в САЩ. Това е повече от два пъти средния доход на домакинствата в САЩ от 83 730 долара.
Анализът е изследвал 50-те най-населени града в САЩ, използвайки индекса на разходите за живот BestPlaces на Sperling, който измерва как средните местни цени за жилища, хранителни стоки, транспорт и други стоки от първа необходимост се различават от средните за страната.
След това данните за разходите на Бюрото по трудова статистика бяха коригирани, за да отразят тези местни разлики в цените, и резултатите бяха комбинирани със стойностите на жилищата от Zillow, като се приложи лихва по ипотека от 6,35%, за да се оценят типичните месечни плащания за собствениците на жилища. (Разходите за жилище за наематели не бяха включени в проучването.)
Оттам GoBankingRates изчисли дохода на домакинствата, необходим за покриване на основни потребности, следвайки правилото за бюджетиране 50/30/20 – което приема, че основните стоки представляват около половината от дохода на домакинството – удвоявайки тази цифра, за да определи „комфортна“ заплата.
Не е изненадващо, че градовете, където се нуждаете от най-голямата заплата, са и тези с най-високите разходи за жилище, които обикновено са най-големият месечен разход на домакинството .
Ето един поглед към 10-те града, където е необходим най-голям доход на домакинството, за да живеете комфортно.
Според Zillow, най-скъпите градове в САЩ се отличават с цени на жилищата, които значително надвишават националната средна стойност от 363 932 долара — като в Сан Хосе тя е над четири пъти по-висока.
Калифорнийският жилищен пазар се откроява с изключително високи разходи, дължащи се на рестриктивно зониране, скъпо строителство и високоплатени специалисти, които поддържат силно търсене. Подобни фактори влияят и на други големи метрополиси като Ню Йорк, Сиатъл и Бостън, където ограниченото пространство и конкуренцията между хора с високи доходи водят до ръст на цените. Високите жилищни цени повишават и наемите, тъй като все повече хора остават на наемния пазар или се преместват по-далеч от центровете.
Макар жителите на тези градове често да получават по-високи заплати, разходите за живот остават сериозно предизвикателство.
