Последвайте ни
Искате да живеете в САЩ? Ето какви пари трябва да изкарвате, за да живеете нормално

Искате да живеете в САЩ? Ето какви пари трябва да изкарвате, за да живеете нормално

Топ 5

bTV Бизнес екип

Защо тези градове са толкова скъпи?

Нов анализ на GoBankingRates, цитиран от CNBC, разкрива, че ще трябва да печелите повече от 200 000 долара, за да живеете комфортно в някои от най-големите градове в САЩ. Това е повече от два пъти средния доход на домакинствата в САЩ от 83 730 долара.

Анализът е изследвал 50-те най-населени града в САЩ, използвайки индекса на разходите за живот BestPlaces на Sperling, който измерва как средните местни цени за жилища, хранителни стоки, транспорт и други стоки от първа необходимост се различават от средните за страната.

Снимка: Getty Images/iStock

След това данните за разходите на Бюрото по трудова статистика бяха коригирани, за да отразят тези местни разлики в цените, и резултатите бяха комбинирани със стойностите на жилищата от Zillow, като се приложи лихва по ипотека от 6,35%, за да се оценят типичните месечни плащания за собствениците на жилища. (Разходите за жилище за наематели не бяха включени в проучването.)

Оттам GoBankingRates изчисли дохода на домакинствата, необходим за покриване на основни потребности, следвайки правилото за бюджетиране 50/30/20 – което приема, че основните стоки представляват около половината от дохода на домакинството – удвоявайки тази цифра, за да определи „комфортна“ заплата.

Не е изненадващо, че градовете, където се нуждаете от най-голямата заплата, са и тези с най-високите разходи за жилище, които обикновено са най-големият месечен разход на домакинството .

Ето един поглед към 10-те града, където е необходим най-голям доход на домакинството, за да живеете комфортно.

1. Сан Хосе, Калифорния

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $1,529,160
  • Необходим доход за от първа необходимост: $132 473
  • Необходим доход за комфортен живот: $264 946

2. Сан Франциско

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $1 410 552
  • Необходим доход за първа необходимост: $125 699
  • Необходим доход за комфортен живот: $251 398

3. Сан Диего

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $1 140 127
  • Необходим доход за от първа необходимост: $103 176
  • Необходим доход за комфортен живот: $206 353

4. Лос Анджелис

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $1 025 128
  • Необходим доход за от първа необходимост: $97 460
  • Необходим доход за комфортен живот: $194 920

5. Ню Йорк Сити

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $846 342
  • Необходим доход за от първа необходимост: $92 210
  • Необходим доход за комфортен живот: $184 420

6. Лонг Бийч, Калифорния

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $919 269
  • Необходим доход за необходимите неща: $89 679
  • Необходим доход за комфортен живот: $179 359

7. Сиатъл, Вашингтон

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $941 803
  • Необходим доход за от първа необходимост: $89 260
  • Необходим доход за комфортен живот: $178 520

8. Бостън

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $839 566
  • Необходим доход за от първа необходимост: $84 578
  • Необходим доход за комфортен живот: $169 155

9. Оукланд, Калифорния

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $797,148
  • Необходим доход за от първа необходимост: $81 779
  • Необходим доход за комфортен живот: $163 559

10. Вашингтон, окръг Колумбия

  • Средна стойност на еднофамилна къща: $749,377
  • Необходим доход за първа необходимост: $78 980
  • Необходим доход за комфортен живот: $157 960



Снимка: Getty Images/iStock

Според Zillow, най-скъпите градове в САЩ се отличават с цени на жилищата, които значително надвишават националната средна стойност от 363 932 долара — като в Сан Хосе тя е над четири пъти по-висока.

Калифорнийският жилищен пазар се откроява с изключително високи разходи, дължащи се на рестриктивно зониране, скъпо строителство и високоплатени специалисти, които поддържат силно търсене. Подобни фактори влияят и на други големи метрополиси като Ню Йорк, Сиатъл и Бостън, където ограниченото пространство и конкуренцията между хора с високи доходи водят до ръст на цените. Високите жилищни цени повишават и наемите, тъй като все повече хора остават на наемния пазар или се преместват по-далеч от центровете.

Макар жителите на тези градове често да получават по-високи заплати, разходите за живот остават сериозно предизвикателство.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

