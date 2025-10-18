Искате да живеете в САЩ? Ето какви пари трябва да изкарвате, за да живеете нормално

Защо тези градове са толкова скъпи?

Нов анализ на GoBankingRates, цитиран от CNBC, разкрива, че ще трябва да печелите повече от 200 000 долара, за да живеете комфортно в някои от най-големите градове в САЩ. Това е повече от два пъти средния доход на домакинствата в САЩ от 83 730 долара.

Анализът е изследвал 50-те най-населени града в САЩ, използвайки индекса на разходите за живот BestPlaces на Sperling, който измерва как средните местни цени за жилища, хранителни стоки, транспорт и други стоки от първа необходимост се различават от средните за страната.

След това данните за разходите на Бюрото по трудова статистика бяха коригирани, за да отразят тези местни разлики в цените, и резултатите бяха комбинирани със стойностите на жилищата от Zillow, като се приложи лихва по ипотека от 6,35%, за да се оценят типичните месечни плащания за собствениците на жилища. (Разходите за жилище за наематели не бяха включени в проучването.)

Оттам GoBankingRates изчисли дохода на домакинствата, необходим за покриване на основни потребности, следвайки правилото за бюджетиране 50/30/20 – което приема, че основните стоки представляват около половината от дохода на домакинството – удвоявайки тази цифра, за да определи „комфортна“ заплата.

Не е изненадващо, че градовете, където се нуждаете от най-голямата заплата, са и тези с най-високите разходи за жилище, които обикновено са най-големият месечен разход на домакинството .

Ето един поглед към 10-те града, където е необходим най-голям доход на домакинството, за да живеете комфортно.

1. Сан Хосе, Калифорния

Средна стойност на еднофамилна къща: $1,529,160

Необходим доход за от първа необходимост: $132 473

Необходим доход за комфортен живот: $264 946

2. Сан Франциско

Средна стойност на еднофамилна къща: $1 410 552

Необходим доход за първа необходимост: $125 699

Необходим доход за комфортен живот: $251 398

3. Сан Диего

Средна стойност на еднофамилна къща: $1 140 127

Необходим доход за от първа необходимост: $103 176

Необходим доход за комфортен живот: $206 353

4. Лос Анджелис

Средна стойност на еднофамилна къща: $1 025 128

Необходим доход за от първа необходимост: $97 460

Необходим доход за комфортен живот: $194 920

5. Ню Йорк Сити

Средна стойност на еднофамилна къща: $846 342

Необходим доход за от първа необходимост: $92 210

Необходим доход за комфортен живот: $184 420

6. Лонг Бийч, Калифорния

Средна стойност на еднофамилна къща: $919 269

Необходим доход за необходимите неща: $89 679

Необходим доход за комфортен живот: $179 359

7. Сиатъл, Вашингтон

Средна стойност на еднофамилна къща: $941 803

Необходим доход за от първа необходимост: $89 260

Необходим доход за комфортен живот: $178 520

8. Бостън

Средна стойност на еднофамилна къща: $839 566

Необходим доход за от първа необходимост: $84 578

Необходим доход за комфортен живот: $169 155

9. Оукланд, Калифорния

Средна стойност на еднофамилна къща: $797,148

Необходим доход за от първа необходимост: $81 779

Необходим доход за комфортен живот: $163 559

10. Вашингтон, окръг Колумбия

Средна стойност на еднофамилна къща: $749,377

Необходим доход за първа необходимост: $78 980

Необходим доход за комфортен живот: $157 960

Защо тези градове са толкова скъпи?

Според Zillow, най-скъпите градове в САЩ се отличават с цени на жилищата, които значително надвишават националната средна стойност от 363 932 долара — като в Сан Хосе тя е над четири пъти по-висока.

Калифорнийският жилищен пазар се откроява с изключително високи разходи, дължащи се на рестриктивно зониране, скъпо строителство и високоплатени специалисти, които поддържат силно търсене. Подобни фактори влияят и на други големи метрополиси като Ню Йорк, Сиатъл и Бостън, където ограниченото пространство и конкуренцията между хора с високи доходи водят до ръст на цените. Високите жилищни цени повишават и наемите, тъй като все повече хора остават на наемния пазар или се преместват по-далеч от центровете.

Макар жителите на тези градове често да получават по-високи заплати, разходите за живот остават сериозно предизвикателство.

