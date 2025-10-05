1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$125,441.0
Последвайте ни
1 USD
1.66681 BGN
Петрол
64.35 $/барел
Bitcoin
$125,441.0
Свят Тази велосипедна алея свързва 8 балкански държави

Тази велосипедна алея свързва 8 балкански държави

Свят

bTV Бизнес екип

Алеята е дълга 5500 километра

Трансдинарският велосипедeн маршрут свързва осем балкански държави чрез една обща мрежа от пътека. С дължина от 5500 километра, велосипедистите имат възможността да опознаят отдалечени и често забравени от туристическите потоци райони, предава BBC

Снимка: iStock

Трасето преминава през: Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Косово, Северна Македония и Албания. Въпреки че на места то започва като обикновен асфалтов път, то бързо се променя с изкачвания по каменисти хълмове. В Черна гора велосипедистът се озовава сред широки пасища, овчарски хижи и животни, които се движат свободно. 

Трансдинарският маршрут е продължение на инициативата Via Dinarica, създадена през 2010 г. с цел да обедини постконфликтни балкански държави чрез туризъм. Той предоставя устойчива алтернатива на масовия туризъм, като води посетителите далеч от пренаселените морски курорти и ги въвежда в непознати, но изключително красиви територии. Идеята е да се насърчи бавното, отговорно пътуване и да се даде възможност на хората да преживеят автентичността на региона, без да го претоварват или променят.

Снимка: Getty Images/iStock

По пътя си маршрутът минава през национални паркове, резервати и селища, които носят белези от древна история и различни култури от римски руини и средновековни манастири до османска архитектура и албански католически села. В албанското село Тет, например, може да се види католическа църква, разположена на фона на суровите Прокълнати планини сцена, напомняща за Алпите. Природните забележителности като каньона на река Тара и Охридското езеро допълват преживяването с усещане за мащаб и величие, което малцина асоциират с Балканите.

Тази страна откри първата болница за камили в света на стойност 10 млн. долара

На всеки етап има място за настаняване, а местни туроператори подпомагат велосипедистите с насоки, карти и информация. Изборът на 5500 км от общо 27 000 налични маршрута е направен стратегически за да се съчетаят красота, достъпност и културна стойност. Надеждата на организаторите е този маршрут да вдъхне нов живот в обезлюдени планински райони и да създаде устойчив модел на туризъм, който носи ползи както за пътешествениците, така и за местните общности. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата