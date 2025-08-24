Това е най-скъпият обект, създаден от човек

Създаването на обекта надхвърля 100 милиарда долара

Международната космическа станция (МКС) е символ на научния и технологичен прогрес на човечеството. Тя е съвместен проект на водещи световни космически агенции, сред които НАСА, Роскосмос, Европейската космическа агенция, както и партньори от Япония и Канада.Тя държи и рекорда на Гинес за най-скъпия обект, създаден от човек в света.

Какво представлява МКС?

МКС е огромна лаборатория в орбита, която обикаля Земята на височина около 400 км. Тя служи за провеждане на експерименти в микрогравитация, изследвания в областта на медицината, материалознанието, физиката и биологията, както и за подготовка на бъдещи мисии към Луната и Марс.

Колко струва?

Съоръжението е признато за най-скъпия обект, създаден от човека. Крайната стойност на проекта надхвърля 100 милиарда щатски долара (приблизително 66,7 милиарда британски лири). Огромните разходи се дължат на сложната технология, транспортирането на модулите в космоса и поддръжката на станцията.

Къде и кога?

Въпреки че проектът е плод на международно сътрудничество, основната координация се осъществява от центрове в САЩ, Русия и Европа. МКС започва да се изгражда през 1998 г., а първият екипаж се настанява там през 2000 г. Оттогава станцията е постоянно обитавана и се превръща в дом за стотици астронавти от различни държави.

Международната космическа станция е не просто инженерно чудо, а и символ на това как различни държави могат да обединят усилията си в името на науката и бъдещето на човечеството.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN