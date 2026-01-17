BGN → EUR
Свят Това е най-скъпият музей в света: AEЦ, ĸойто ниĸoгa нямa дa зapaбoти

Свят

bTV Бизнес Новините

От ентусиазъм към съмнение

На брега на река Дунав, на около 30 километра северозападно от Виена, се издига напълно завършена атомна електроцентрала. Тя е заредена с ядрено гориво, технически готова за пускане в експлоатация, но вече девет години стои неизползвана. Това е атомната електроцентрала „Цвентендорф“ – символ на един от най-необичайните политически и обществени избори в историята на енергетиката.

Атомната електроцентрала „Цвентендорф“ в Австрия така и не беше пусната в експлоатация, след като избирателите се произнесоха срещу ядрената енергия на референдум. Днес около 60% от електроенергията в Австрия се произвежда от възобновяеми източници. Реакторът се превърна в музей, пише DW.

Проектът за австрийска ядрена програма

Снимка: Getty Images / iStock

Цвентендорф е била замислена като първата от шест атомни електроцентрали, които Австрия е планирала да изгради. Строителството започва през 1970 г. и приключва през 1978 г., като струва около 8 милиарда австрийски шилинга — сума, равняваща се на приблизително един милиард щатски долара по днешна стойност.

Проектираната мощност на централата е 700 мегавата — около две трети от капацитета на американските атомни електроцентрали „Сийбрук“ и „Шорхам“, които по същото време също са обект на остри обществени спорове.

От ентусиазъм към съмнение

Снимка: Zwentendorf

С течение на времето стават известни редица тревожни факти. Две от четирите германски електроцентрали със същия дизайн са окончателно спрени поради сериозни механични проблеми. Установява се, че Цвентендорф е построена върху активна земетръсна зона. При наводнение на Дунав вода прониква в защитния корпус на централата, което поставя под въпрос безопасността на подземните води при евентуална авария.

Проблемът с ядрените отпадъци

Снимка: Zwentendorf

Както и останалите държави, използващи ядрена енергия, Австрия няма дългосрочно решение за съхранение на радиоактивните отпадъци. Първоначалният план предвижда те да бъдат погребани дълбоко в гранитните масиви на Алпите. Местните общности обаче категорично се противопоставят, а австрийското законодателство не позволява федералното правителство да наложи подобно решение насила.

Опитите отпадъците да бъдат изнесени в други държави — Унгария, Египет и Китай, завършват с отказ. Иранският шах проявява интерес, но след падането му от власт темата е окончателно изоставена.

Референдумът, който промени всичко

Снимка: Zwentendorf

Натрупаните съмнения принуждават правителството да вземе безпрецедентно решение: бъдещето на централата да се реши чрез национален референдум. В седмиците преди вота обществото е дълбоко разделено. Дебатът противопоставя прогреса на сигурността, работните места на опазването на околната среда, краткосрочната енергийна стабилност на дългосрочните рискове.

Тогавашният канцлер Бруно Крайски обявява Цвентендорф за ключов национален приоритет и открито агитира за глас „за“. И до днес се спори дали неговата намеса е мобилизирала повече противници или поддръжници на централата.

На 5 ноември 1978 г. 50,5% от гласувалите казват „не“. Австрийската ядрена програма е прекратена.

След „не“-то

Снимка: Zwentendorf

Противно на предупрежденията, страната не изпитва сериозни прекъсвания на електрозахранването, а икономиката не се срива. Централата остава в правен и политически вакуум — правителството не я извежда окончателно от експлоатация, а природозащитниците се опасяват, че се чака по-благоприятен момент за тайно пускане.

Общественото мнение дълго време остава разделено почти поравно. Появяват се слухове, че централата е била тайно тествана и вече е радиоактивно замърсена.

Аварията в Чернобил променя всичко. В Австрия първите реколти от маруля и ягоди са унищожени, децата не са допускани да играят на открито, а правителствата в Европа дават противоречиви и объркващи изявления. Обществените нагласи рязко се променят — едва 10% от австрийците подкрепят отварянето на Цвентендорф.

Правителството обявява, че централата ще бъде окончателно изведена от експлоатация, но бъдещето ѝ остава неясно.

Какво да се прави с Цвентендорф?

Снимка: Zwentendorf

Предложенията варират от технически абсурдни до символично иронични: преустройство в друг тип електроцентрала, депо за опасни химически отпадъци, конферентен център за антиядрени организации. Най-устойчивата идея, първоначално шега, е тя да стане музей на провалените технологии. Провинция Долна Австрия приема идеята сериозно и предлага проект „Historyland“ — парк и изложбен комплекс, посветен на развитието на човешката цивилизация.

Урокът на Австрия

Снимка: Zwentendorf

Дълго време се е смятало, че само Австрия е способна да се откаже от напълно завършена атомна електроцентрала. В Съединените щати ситуацията изглежда различна — финансовите загуби се поемат от частни инвеститори, липсват референдуми, а ядрената индустрия разполага със силни лобита.

И все пак социологическите проучвания показват, че ако американците имаха възможност да гласуват, 78% биха казали „не“. Факт е, че всички нови поръчки за атомни електроцентрали след 1974 г. са отменени.

Австрия не е единствената страна, която е осъзнала, че ядрената енергия е скъпа и опасна технология. Въпросът остава дали тя е единствената с политическа система, достатъчно демократична и гъвкава, за да действа според това осъзнаване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

