Това е най-продаваната песен на Роби Уилямс (ВИДЕО)

Какво е нетното състояние на певеца?

Един от най-обичаните певци на нашето време Роби Уилямс събра на грандиозно шоу в София близо 40 000 души снощи. В продължение на 2 часа той имаше вниманието на публиката не само заради песните си, но и заради невероятното чувство за хумор, което показа на сцената.

Роби изпълни повечето песни, с които хората го познават, а българската публика пя нeуморно с него. Замисля ли сте се обаче коя е най-продаваната му песен? Оказва се, че това не е Feel или Let Me Entertain You, а сингълът "Angels".

Сингълът е издаден през 1997 г. и са продадени над 1,16 милиона копия във Великобритания до 2014 г. Песента, която е четвъртият сингъл от дебютния му албум Life Thru a Lens, остава най-продаваният му сингъл до момента и се смята за химн.

Ето някои подробности за песента:

Въпреки че достига едва номер 4 в британската класация за сингли, тя е постоянно продавана и прекарва 12 седмици в топ 10. Песента помага на Уилямс да достигне международна слава и се превръща в значителна част от неговите изпълнения на живо.

Роби Уилямс каза, че е написал „Angels“ със своя сътрудник Гай Чембърс за 25 минути. Според неговия разказ, той и Чембърс са седели пред кафене, гледайки воден фонтан, което ги е вдъхновило да напишат припева.

Снимка: БГНЕС

Към момента нетното състояние на Роби Уилямс е 300 милиона долара. Роби Уилямс е един от най-продаваните британски изпълнители на всички времена, продал над 75 милиона записи по целия свят. Веднъж той постави световен рекорд, когато продаде 1,6 милиона концертни билета за един ден. През 2002 г. Роби подписа договор за 150 милиона долара с EMI. Това беше най-големият договор в историята на британската музика.

Роби е известен и с продажбата на имението си в Бевърли Хилс на Дрейк през май 2022 г. за 70 милиона долара. Роби купи къщата през 2015 г. за 32 милиона долара. Скоро след приключването на тази продажба Роби плати 50 милиона долара за имение в Холмби Хилс.

Уилямс за първи път стана известен в началото на 90-те години на миналия век като член на момчешката група Take That, която беше една от най-успешните групи в историята на британската поп музика по това време. Въпреки това, соловата му кариера, стартирала през 1996 г., го катапултира до световна слава.

