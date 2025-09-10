1 USD
1.66539 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$111,678.0
Последвайте ни
1 USD
1.66539 BGN
Петрол
66.71 $/барел
Bitcoin
$111,678.0
Блясък На прага на следващото турне: Какво е състоянието на The Weeknd?

На прага на следващото турне: Какво е състоянието на The Weeknd?

bTV Бизнес екип

Турнето на изпълнителя се превърна в едно от най-успешните в историята

Дни преди продължението на турнето After Hours Til Dawn, световноизвестният артист The Weeknd (истинско име Абел Тесфайе) обяви пълна разпродажба на билетите за следващите си концерти. След стотици концерти и участия, звездата се превърна в един от най-високоплатените артисти.

Какво е богатството на изпълнителя? 

Той притежава нетно състояние от 600 милиона долара към 2025 година и доминира класациите за музика е световен мащаб. От времената на „Blinding Lights“ и импровизираните танцувални видеа в пандемията, The Weeknd успя да превърне всяка песен в доходоносна инвестиция, предава Сosmopolitan. 

Кога започват успехите на The Weeknd? 

Финансовият пробив на Тесфайе започва още през 2017 г., когато приходите му достигат 92 милиона долара – основно заради стрийминг успеха му и турне с аванс от 75 милиона. Само осем години по-късно, The Weeknd не просто увеличава приходите си, а ги прави в пъти повече. Само за 2024 г. печалбите му от Spotify се оценяват на над 50 милиона долара, а общите му музикални приходи надхвърлят 200 милиона. Последният му албум Hurry Up Tomorrow (2025) дебютира на първо място в Billboard 200 с над 171,5 милиона стрийма за седмица – рекорд за мъжки изпълнител през последните пет години.

Турнето After Hours Til Dawn, което ще продължи през 2026 г., се превърна в най-печелившото R&B турне в историята – с приходи над 635 милиона долара и над 5 милиона продадени билета от 2022 г. досега. Това утвърди The Weeknd не само като артист, а и като турменеджър от световна класа. Както самият той отбелязва в интервю за Forbes: „Живеем в свят, където артистите вече не печелят от самата музика, както в Златния век. Истинските пари идват от сцената.“ Сцената за него обаче не е единственото поприще.

Паралелно с музикалните успехи, Абел направи сериозен ход в телевизията, като създаде и изигра главна роля в сериала "Идолът". Макар точната му печалба да не е публична, бюджетът на продукцията варира между 54 и 75 милиона долара.

Отиде си великият Армани, кой ще наследи богатството му

Той дебютира и в игралното кино с филма Побързай утре, който стартира с 3,3 милиона долара срещу бюджет от 15 милиона. Допълнителен източник на доходи са неговите търговски партньорства и бранд сътрудничества.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата