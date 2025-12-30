Това е най-ефективният електромобил в САЩ, не е Tesla

Ето кой е моделът

Мнозина смятат, че Tesla произвежда най-ефективния електрически автомобил, продаван в САЩ, но това не е вярно. Докато Tesla Model Y от 2026 г. постигна похвален резултат, Lucid Air от 2025 г. оглави списъка на EPA за най-ефективни производствени автомобили, според американското издание Jalopnik, цитирано от БГНЕС.

Повече за модела

Lucid Air е вариант на модела Pure със задно задвижване и 48-сантиметрови джанти, докато най-ефективната Tesla, според EPA, е Model Y Standard с 45-сантиметрови джанти и задно задвижване. Поради това по-големият размер на джантите на Lucid Air понижава рейтинга му от EPA, макар и само леко.

„Автомобилите Tesla със задвижване на всички колела изостават, като Model Y претърпява значителен спад, отчитайки само 117 MPGe (мярка за енергийна ефективност за електрически превозни средства и хибриди). Докато Model 3 Long Range отчита 128 MPGe, което го прави най-ефективният автомобил Tesla със задвижване на всички колела, според последните оценки на EPA за 2025 г.“, добави Jalopnik.

Ефективността като стратегически приоритет

Ефективността заема централно място в стратегията на Lucid Motors. Според специалисти, голяма част от постигнатите подобрения се дължат на вертикално интегрирания подход на компанията към разработката. Lucid създава самостоятелно всички ключови компоненти, от батериите и електродвигателите до софтуера, което ѝ дава осезаемо предимство пред останалите производители на електромобили при цялостната оптимизация на автомобила.

Инженерно съвършенство и оптимизация на теглото

Паралелно с това експертите определят електродвигателя като истинско инженерно постижение – изключително лек и компактен, но същевременно мощен и високоефективен. Значителни усилия са вложени и в редуцирането на теглото. Моделът Air разполага с алуминиева конструкция, а батерийният пакет е разположен в лек композит от епоксидна смола и фибростъкло. Това решение не само намалява масата на автомобила, но и подобрява устойчивостта му на топлина и корозия, отбелязват от Jalopnik.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN