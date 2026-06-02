1 USD
1.1646 BGN
Петрол
85.63 $/барел
Bitcoin
$70,831.8
Stellantis планира нова инвестиция за над 1 милиард евро

Stellantis планира нова инвестиция за над 1 милиард евро

Свят

bTV Бизнес екип

Очаква се половината от средствата да бъдат изразходвани за научноизследователска и развойна дейност

Автомобилният гигант „Стелантис“ (Stellantis) обяви днес, че ще инвестира над 1 милиард евро във Франция в научноизследователска и развойна дейност, предаде Франс прес. Компанията планира да започне производство на три нови електрически или хибридни модела „Пежо“ (Peugeot) в завода си в североизточния френски град Мюлуз от 2029 г.

Тази инвестиция, която президентът на Франция Еманюел Макрон обяви миналата седмица, гарантира бъдещето на завода в Мюлуз, един от петте автомобилни завода на „Стелантис“ в страната, където работят около 4000 служители.

Очаква се половината от средствата да бъдат изразходвани за научноизследователска и развойна дейност, 40 на сто за завода в Мюлуз и 10 на сто за други обекти на компанията, предаде БТА.

Как лесно да изчислите онлайн бъдещата си пенсия?

Инвестицията в научноизследователска и развойна дейност, надхвърляща 500 милиона евро, ще бъде използвана по-специално за разработването на технологичната платформа STLA One – модулна техническа архитектура, която до 2030 г. ще служи като основа за повече от 30 нови модела с различни размери и видове задвижване. Тя ще замени петте настоящи платформи на групата.

Компанията възнамерява да произвежда до 2030 г. половината от автомобилите си на базата на три глобални платформи, като до 70 на сто от компонентите за различните модели ще бъдат общи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
