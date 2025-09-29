От Илон Мъск до Сатя Надела: Технологични лидери, които са имали H-1B

Доналд Тръмп се стреми да ограничи и преразгледа визовата програма H-1B

Президентът Доналд Тръмп се стреми да ограничи и преразгледа визовата програма H-1B , която позволява на американски компании да наемат чуждестранни таланти в професии като информационни технологии, здравеопазване и инженерство в продължение на десетилетия.

Програмата е тема на дебат сред законодателите във Вашингтон от години, като много противници твърдят, че тя премахва възможностите за работа за американски граждани и е пълна със злоупотреби.

В отговор Тръмп обяви план за налагане на такси от 100 000 долара за заявления за H-1B, което би могло сериозно да повлияе на способността на американските компании да подкрепят визите.

Едно нещо, което не може да се оспори обаче, е, че програмата е била част от пътя на значителен брой американски технологични и бизнес лидери от самото ѝ създаване през 1990 г. Ето списък на някои от най-известните, според CNBC:

Илон Мъск

Снимка: Getty Images

Илон Мъск, най-богатият човек в света и основател на редица видни технологични компании в САЩ, е не само един от най-известните получатели на виза H-1B, но и един от най-гласовитите застъпници на програмата.

Роден в Южна Африка, Мъск се премества в САЩ през 1992 г. , когато се прехвърля в Университета на Пенсилвания, за да продължи образованието си. По-късно посещава Станфорд, преди да се откаже, за да се занимава с предприемачески начинания в Силициевата долина.

Ерик Юан

Снимка: NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

Ерик Юан , 55-годишният основател и главен изпълнителен директор на Zoom, имигрира в САЩ от Китай през 1997 г. с виза H-1B, въпреки че пътуването му беше всичко друго, но не и лесно.

Юан е бил спонсориран за визата си H-1B, за да работи като инженер в Cisco-Webex, но е бил одобрен едва на деветия си опит , каза той в подкаст на Cloud Giant през 2020 г. Ерик Юан, основател и главен изпълнителен директор на Zoom Video Communications, говори на годишната среща на върха на Concordia в Ню Йорк на 25 септември 2024 г.

Сатя Надела

Снимка: БГНЕС

Роден и израснал в Индия, Сатя Надела, председател и главен изпълнителен директор на Microsoft, също е бивш получател на виза H-1B, въпреки че обстоятелствата му са били доста уникални.

След като е бил в САЩ от 1990 г., той е притежавал силно желаната зелена карта, докато не се е отказал от нея, за да доведе съпругата си в страната чрез успешно, но иначе рисковано, заявление за виза H-1B през 1994 г.

Джейшри Улал

Снимка: bg.wikipedia.org

Джейшри Улал, главен изпълнителен директор на компанията за облачни мрежи Arista Networks , е родена в Обединеното кралство и е израснала в Ню Делхи, преди да се премести в САЩ на 16-годишна възраст и да започне обучението си в Държавния университет на Сан Франциско.

Въпреки че подробностите за получаването на H-1B виза на Улал са неизвестни, тя е изразявала подкрепа за имиграционната реформа и по-лесните пътища за чуждестранни работници към САЩ в миналото.

В интервю за Times of India през 2023 г. тя заяви, че имиграционният процес е станал прекалено труден, като издаването на визи за постоянно пребиваване отнема до 15 години, което е „голяма част от трудовия живот на един професионалист“.

Джефри Скол

Джеф Скол , първият президент на eBay — сега филантроп и председател на Capricorn Investment Group — е друг бивш притежател на виза H-1B, който защитава програмата, като същевременно подкрепя реформите.

Като канадец, той завършва Университета в Торонто през 1987 г., преди да дойде в Америка, за да учи в Станфордския университет. По-късно, през 1996 г., получава виза H-1B, когато започва работа за eBay и неговия основател Пиер Омидяр.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN