Свят TikTok въвежда нов начин, по който създателите на съдържание могат да печелят пари

TikTok въвежда нов начин, по който създателите на съдържание могат да печелят пари

bTV Бизнес екип

Функцията e част от по-широката стратегия на TikTok да развива електронната търговия

Все повече хора използват TikTok не просто за забавление, а и като вдъхновение за следващата си ваканция, пише Business Insider. А сега платформата прави още една крачка напред – потребителите ще могат да резервират хотел директно в приложението, благодарение на нова колаборация с Booking.com.

Пътуващите могат да въведат дати за престой, да видят наличност и цени, а всяка локация разполага със собствена страница с подробности за удобства, отзиви, местни забележителности и дори свързани TikTok видеа от други потребители. Освен това, създателите на съдържание могат да тагват конкретни хотели в клиповете си, което улеснява планирането и вдъхновението за пътуване.

Най-евтините нови коли на 2025 г. – ето кои са те

Успоредно с това TikTok стартира и нова програма за монетизация в САЩ – TikTok Go. Чрез нея местни бизнеси, включително хотели, могат да предлагат комисионни или ваучери на инфлуенсъри, които популяризират услугите им. За да участват, създателите трябва да имат най-малко 1000 последователи, да са на 18 или повече години и да имат активен профил.

Говорител на TikTok потвърди, че компанията тества нова функция, която позволява на някои потребители в САЩ да резервират хотелски нощувки директно през приложението, както и че програмата TikTok Go наскоро е била разширена в страната. От Booking.com отказват коментар.

Най-евтините нови коли на 2025 г. – ето кои са те

Създателите на съдържание, участващи в TikTok Go, могат да посочат своето местоположение и да получат списък със задачи – например публикуване на видео – от хотели или други търговски обекти като ресторанти. Ако тяхното съдържание доведе до реална продажба, те получават комисиона или ваучер. Според информация на Semafor, още миналата година TikTok е подал заявление за регистрация на търговската марка „TikTok Go“ в САЩ с цел използване за популяризиране на ресторанти, магазини, туристически услуги и други бизнеси – както онлайн, така и офлайн.

Функцията за хотелски резервации е част от по-широката стратегия на TikTok да развива електронната търговия в платформата. Компанията сериозно инвестира в своята услуга TikTok Shop, а паралелно с това разработва и продукти в стил Yelp за местни бизнеси. В центъра на този модел стоят инфлуенсърите, които рекламират продукти и услуги чрез видео съдържание в замяна на процент от продажбите.

