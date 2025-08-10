TikTok въвежда нов начин, по който създателите на съдържание могат да печелят пари

Функцията e част от по-широката стратегия на TikTok да развива електронната търговия

Все повече хора използват TikTok не просто за забавление, а и като вдъхновение за следващата си ваканция, пише Business Insider. А сега платформата прави още една крачка напред – потребителите ще могат да резервират хотел директно в приложението, благодарение на нова колаборация с Booking.com.

Пътуващите могат да въведат дати за престой, да видят наличност и цени, а всяка локация разполага със собствена страница с подробности за удобства, отзиви, местни забележителности и дори свързани TikTok видеа от други потребители. Освен това, създателите на съдържание могат да тагват конкретни хотели в клиповете си, което улеснява планирането и вдъхновението за пътуване.

Успоредно с това TikTok стартира и нова програма за монетизация в САЩ – TikTok Go. Чрез нея местни бизнеси, включително хотели, могат да предлагат комисионни или ваучери на инфлуенсъри, които популяризират услугите им. За да участват, създателите трябва да имат най-малко 1000 последователи, да са на 18 или повече години и да имат активен профил.

Говорител на TikTok потвърди, че компанията тества нова функция, която позволява на някои потребители в САЩ да резервират хотелски нощувки директно през приложението, както и че програмата TikTok Go наскоро е била разширена в страната. От Booking.com отказват коментар.

Създателите на съдържание, участващи в TikTok Go, могат да посочат своето местоположение и да получат списък със задачи – например публикуване на видео – от хотели или други търговски обекти като ресторанти. Ако тяхното съдържание доведе до реална продажба, те получават комисиона или ваучер. Според информация на Semafor, още миналата година TikTok е подал заявление за регистрация на търговската марка „TikTok Go“ в САЩ с цел използване за популяризиране на ресторанти, магазини, туристически услуги и други бизнеси – както онлайн, така и офлайн.

Функцията за хотелски резервации е част от по-широката стратегия на TikTok да развива електронната търговия в платформата. Компанията сериозно инвестира в своята услуга TikTok Shop, а паралелно с това разработва и продукти в стил Yelp за местни бизнеси. В центъра на този модел стоят инфлуенсърите, които рекламират продукти и услуги чрез видео съдържание в замяна на процент от продажбите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN