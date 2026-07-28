Какво слънцезащита да купуваме и каква не?

Ето какво сочи ново проучване за важните през лятото кремове

Слънцезащитният фактор е едно от първите неща, които гледаме върху опаковката. Но зад голямото число SPF стои дълъг списък със съставки, който повечето потребители трудно могат да разчетат. От "Активни потребители" решиха да проверят етикетите на 187 слънцезащитни продукта и да видят кои потенциално проблематични вещества се срещат в тях. Списъкът със съставките може да ни покаже какви UV филтри, консерванти, ароматизатори и алергени съдържа продуктът. Той обаче рядко показва точната концентрация на всяко вещество. Това означава, че от етикета можем да открием наличието на определена съставка, но не и да определим колко голямо е реалното излагане при употреба.

В анализа проверихме конкретните наименования в списъка със съставките. Сравнихме ги с предварително определения списък на потенциално проблематични вещества и отчетохме само установените съвпадения. Ето групите проблематични вещества:

-Критична - забранена за съответната употреба или свързана с най-сериозно опасение, например потенциална канцерогенност или токсичност за репродукцията. Пример, Homosalate.

-Висока - Предполагаем ендокринен нарушител, проблематичен UV филтър, силен сенсибилизатор или вещество със сериозно ограничение. Такива са: BHT (Butylated Hydroxytoluene) и Octocrylene.

-Умерена - по-ограничено опасение, което зависи от възрастта, концентрацията, мястото или начина на употреба. Например, Phenoxyethanol.

-Ниска/алергенна - ароматен алерген или друга съставка с предимно алергизиращ потенциал като Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Citronellol, Homosalate.

Какви са резултатите?

В анализа са включени 187 продукта, за които разполагахме с пълен списък на съставките. В категория „Безопасни“ попадат 105 продукта, в категория „Умерено безопасни“ - 49, а в категория „Потенциално рискови“ - 33. При 78 продукта не е открита нито една съставка от използвания рисков списък. При 15 продукта е установена поне една критична съставка. При детските продукти 40 от 53 са в категория „Безопасни“. При спрейовете картината е по-неблагоприятна - 13 от 37 попадат в категория „Потенциално рискови“. При тях има значение не само какво съдържат, но и дали част от продукта може да бъде вдишана и дали се нанася равномерен слой.

Кои съставки се срещат най-често?

Phenoxyethanol е най-често установената съставка от използвания списък - среща се в 47 продукта. Той е консервант, който предпазва козметиката от разваляне. В методиката за оценка на риска получава умерена тежест, а при продукти за малки деца се прилага допълнителна предпазна оценка.

Ароматните алергени също са широко разпространени. Limonene е открит в 39 продукта, Linalool в 35, Alpha-Isomethyl Ionone в 34, Benzyl Alcohol в 24, а Citronellol в 23. При повечето хора те не предизвикват проблем, но могат да причинят реакция при чувствителна кожа или вече развита алергия към аромати.

Octocrylene е UV филтър, установен в 32 продукта. Той е включен в групата с по-високи опасения заради възможни алергични реакции и поставените въпроси за въздействието му върху водната среда.

BHT е открит в 16 продукта. Използва се като антиоксидант, за да запази формулата стабилна, но се обсъжда като възможен ендокринен нарушител и затова получава по-висока тежест в оценката.

Homosalate и Ethylhexyl Methoxycinnamate са установени в по 12 продукта. И двата са UV филтри, за които има опасения, свързани с хормоналната система. Homosalate е отнесен към най-тежката група в методиката, а Ethylhexyl Methoxycinnamate - към групата с висок риск.

Какво показва слънцезащитния фактор SPF?

SPF (Sun Protection Factor) е показател за това колко добре един слънцезащитен крем предпазва кожата от слънчево изгаряне. Числото показва колко пъти по-дълго отнема на незащитената кожа да започне да се зачервява със слънцезащитен крем в сравнение с времето без никаква защита. Например, ако използвате продукт със SPF 30, се очаква той да ви предпазва 30 пъти по-дълго, отколкото ако не носите нищо.

През пролетта на 2026 френската организация Que Choisir изследва 10 слънцезащитни продукта, закупени от Temu, AliExpress и Shein. Три са отстранени още в началото заради наличие на забранена в ЕС съставка. От останалите седем шест не осигуряват обявената защита, а при четири е измерен SPF 2 или по-нисък. Само един от десетте продукта изпълнява обещанието върху опаковката, но и в него е открита нежелана съставка. В резултат от проучването продажбата на слънцезащитни продукти на цитираните платформи е преустановено. Това пряко засяга и българските потребители, защото е преодолян риска, да се изкушим и да си закупим „слънцезащитен крем“ за 2 евро от китайска платформа.

Пълното проучване (Test des crèmes solaires vendues sur Temu, Shein et AliExpress - 9 sur 10 dangereuses pour la santé des consommateurs - Action Que Choisir Ensemble - Que Choisir Ensemble)

В Австралия потребителската организация CHOICE тества 20 продукта през 2025г. При 16 от тях измереният SPF не отговаря на числото върху етикета, а при един продукт защитата е около една десета от обявената. Вследствие на тези разкрития, повечето тествани продукти бяха официално изтеглени от пазара, а властите започнаха консултации за реформи в регулацията и тестването на слънцезащитните продукти, защото се оказва, че лабораториите, в които е изпитван SPF преди да се обяви на етикета са давали неточни резултати.

Пълното проучване на CHOICE (We tested the SPF claims of 20 sunscreens. 16 failed)

Високият SPF не е разрешение за повече слънце

Продуктите с висок фактор често стимулират опасни промени в поведението ни на слънце. Френски учени установяват, че почиващите прекарват повече време на плажа, когато използват крем с фактор 30 вместо фактор 10. Хората смятат, че високият фактор ги предпазва от изгаряне и забравят да нанасят слънцезащитния крем отново. Нито един продукт не спира ултравиолетовите лъчи напълно. Високият SPF е полезен, но не трябва да се приема като разрешение за по-дълъг престой на пряко слънце.

Не забравяйте годността!

За да съхраним максималната ефективност на слънцезащитния крем, трябва да съблюдаваме следните ключови правила:

Следете срока на годност: Винаги проверявайте датата на годност преди употреба и не използвайте продукти с изтекъл срок. Когато купувате нов крем, избирайте този с възможно най-далечна дата на изтичане.

Винаги проверявайте датата на годност преди употреба и не използвайте продукти с изтекъл срок. Когато купувате нов крем, избирайте този с възможно най-далечна дата на изтичане. Контролирайте температурата: Слънцезащитният крем трябва да се съхранява при температура под 30°C . Излагането на висока топлина може да доведе до разграждане на активните съставки и загуба на защитните свойства на продукта.

Слънцезащитният крем трябва да се съхранява при температура . Излагането на висока топлина може да доведе до разграждане на активните съставки и загуба на защитните свойства на продукта. Избягвайте горещи места и пряка светлина: Никога не оставяйте крема в жабката на колата или директно изложен на слънце. Тези условия са критични за стабилността на формулата.

Никога не оставяйте крема в или директно изложен на слънце. Тези условия са критични за стабилността на формулата. Съвети за плажа: Когато сте на плаж или басейн, дръжте опаковката в хладилна чанта (заедно с напитките), на плътна сянка или я завийте добре в кърпа, за да я предпазите от прегряване.

Полезни съвети

1. Избирайте защита срещу UVA и UVB лъчи. SPF се отнася основно до UVB защитата, затова търсете и обозначение за UVA.

2. Нанасяйте достатъчно и равномерно. Тънкият слой намалява защитата. Покрийте всички открити части, включително ушите, врата, стъпалата и линията на косата.

3. Подновявайте защитата. Нанасяйте отново поне на всеки два часа, както и след плуване, силно изпотяване или избърсване с кърпа.

4. Не разчитайте само на крема. Търсете сянка, избягвайте силното обедно слънце и използвайте дрехи, шапка и слънчеви очила.

5. Внимавайте със спрейовете. Не ги пръскайте директно върху лицето и не вдишвайте облака. Нанесете първо върху дланта и разнесете равномерно.

6. Не смесвайте два продукта с надеждата факторите да се съберат. SPF 20 и SPF 30 не правят SPF 50, а смесването може да наруши равномерния защитен слой.

7. При чувствителна кожа проверявайте целия състав. Твърдението „без парфюм“ не е достатъчно, ако в INCI има Parfum, Fragrance или ароматни алергени.

8. Купувайте от надеждни търговци. Много ниската цена и липсата на ясна информация за производителя са причина да бъдете предпазливи.