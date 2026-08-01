Японците пестят гориво по този начин от години, каква е тайната?

Номерът е в едно нещо, което повечето шофьори пренебрегват

Цените на горивата продължават да бъдат сред основните разходи за шофьорите, но експерти посочват, че най-ефективният начин за икономия невинаги е свързан с по-нов автомобил или по-икономичен двигател. Оказва се, че стилът на шофиране може да има далеч по-голямо значение за разхода на гориво, отколкото повечето хора предполагат.

Именно върху тази идея се основава японската философия на управление на автомобил – подход, който залага на плавни движения, предвиждане на пътната обстановка и рационално използване на енергията. През последните години този стил набира популярност и извън Япония, тъй като съчетава по-нисък разход на гориво, по-малко износване на автомобила и по-комфортно шофиране, пише Kurir.rs.

Рязкото ускоряване е сред най-скъпите навици

Според автомобилни експерти една от най-честите грешки е агресивното ускоряване след всяко потегляне. При силно натискане на педала на газта двигателят изразходва значително повече гориво, за да осигури необходимата мощност, а процесът на горене не винаги е оптимален.

Японските инструктори често дават прост пример – представете си, че на задната седалка превозвате чаша с горещо кафе. Ако потегляте плавно, няма да я разлеете. Същият принцип важи и за управлението на автомобила – колкото по-плавни са движенията, толкова по-нисък е разходът.

Предвиждането на трафика също пести гориво

Голяма част от излишния разход възниква заради късните реакции в градски условия. Много водачи ускоряват до последния момент пред светофар, който след секунди ще светне червено, след което натискат рязко спирачките.

По-икономичният подход е да се наблюдава движението по-напред. Ако е ясно, че автомобилът ще трябва да спре, е по-добре водачът отрано да отпусне педала на газта и да позволи на колата да се движи по инерция. При ежедневно шофиране този навик може да доведе до осезаеми икономии.

Налягането в гумите също има значение

Разходът на гориво зависи не само от двигателя. Недостатъчно напомпаните гуми увеличават съпротивлението при търкаляне, което кара двигателя да работи по-усилено.

Редовната проверка на налягането – особено когато гумите са студени – е една от най-лесните мерки за намаляване на разхода и удължаване живота на гумите.

Подобен ефект има и замърсеният въздушен филтър. Ако към двигателя не постъпва достатъчно въздух, той компенсира с по-висок разход на гориво.

Работещият двигател на място също струва пари

Много шофьори оставят двигателя включен при по-дълго чакане, без да осъзнават, че това също увеличава разходите. Автомобил, който стои на място с работещ двигател, може да изразходва приблизително един литър гориво на час, без да измине нито метър.

При по-продължителни престои изключването на двигателя често е по-разумното решение.

Излишният багаж увеличава разхода

Специалистите обръщат внимание и на ненужното тегло в автомобила. Инструменти, спортна екипировка или други вещи, които с месеци стоят в багажника, могат да увеличат масата на колата с десетки килограми.

Изчисленията показват, че всеки допълнителни 50 килограма могат да повишат разхода на гориво с около 2%.

Използвайте инерцията в своя полза

Един от най-практичните съвети на японските експерти е свързан с използването на инерцията. Преди изкачване е препоръчително автомобилът плавно да набере скорост на равния участък, така че двигателят да не бъде натоварен рязко по време на самото изкачване.

След достигане на върха е достатъчно водачът да отпусне газта и да позволи на гравитацията да подпомогне движението.

Малките навици носят големи икономии

Сред по-малките препоръки са зареждането на гориво рано сутрин, когато то е с по-ниска температура, както и избягването на зареждане непосредствено след пълнене на подземните резервоари на бензиностанцията, когато могат да се размесят натрупаните утайки.

Поотделно тези съвети няма да намалят драстично сметката за гориво. Комбинирани обаче, те могат да доведат до осезаемо по-нисък разход, особено при ежедневно шофиране.