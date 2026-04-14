Тези професии привличат най-много хора с психопатични черти

Ново изследване разкрива връзка между личността и избора на кариера

Учени откриват връзка между т.нар. „тъмни“ личностни черти и професиите, които хората избират, съобщава Mail Online. Данните показват, че определени кариерни направления по-често привличат хора с изразени психопатични характеристики.

Изследването е проведено от екип на Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн и обхваща над 600 участници. Те са попълнили въпросници, свързани с личностните им характеристики, както и с интересите им към различни професионални области.

Кои професии са най-свързани с психопатични черти?

Резултатите показват, че хората с по-изразени психопатични характеристики проявяват по-силен интерес към дейности, свързани с практическа работа и по-малко социално взаимодействие.

Сред най-често посочваните професии попадат автомонтьори и инженери – области, които изискват работа с техника и конкретни задачи, а не толкова интензивна комуникация с хора.

Според изследователите тези предпочитания могат да се обяснят с по-ниската нужда от социален контакт и по-високата склонност към самостоятелна работа.

Какво представлява „тъмната триада“?

Психолозите обединяват тези характеристики под понятието „тъмната триада“, което включва нарцисизъм, макиавелизъм и психопатия.

Макиавелизмът се свързва с манипулативно поведение и стремеж към лична изгода. Нарцисизмът включва усещане за превъзходство и нужда от признание, докато психопатията се характеризира с импулсивност, липса на емпатия и антисоциални прояви.

Различни черти – различни професии

Изследването показва и ясни различия според типа личностни черти.

Хората с интерес към работа с хора – като психолози и социални специалисти – по-често проявяват макиавелистични нагласи.

От своя страна тези, които се насочват към творчески и влиятелни професии – като дизайнери, политици и адвокати – показват по-високи нива на нарцисизъм.

Според ръководителя на изследването Ян И Ланс Ду стремежът към статус и влияние играе ключова роля при избора на кариера.

Кои са най-рисковите профили?

Учените предупреждават, че най-проблемни в работна среда са хората, които съчетават няколко от тези черти.

Т.нар. „успешни психопати“ и „успешни нарциси“ често изглеждат уверени и харизматични, но могат да създадат сериозни проблеми при управление на екипи и вземане на решения.

Резултатите са публикувани в списанието Personality and Individual Differences и хвърлят нова светлина върху връзката между личността и избора на професия, предаде БТА.

