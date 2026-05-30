1 USD
1.1644 BGN
Петрол
84.41 $/барел
Bitcoin
$73,396.4
Свят Тази европейска страна забранява поставянето на малък душ гел и шампоан в хотелите

bTV Бизнес екип

Основната цел на мярката е да се насърчат повторната употреба и рециклирането

Хотелите в Португалия постепенно ще спрат да предлагат пластмасови пакетчета с душ гел и шампоан като част от новите мерки на Европейския съюз за насърчаване на устойчивия туризъм и ограничаване на пластмасовите отпадъци, предава The Portugal News. 

Решението е взето от институциите на ЕС с цел да се намали и в дългосрочен план да се премахне употребата на пластмаси за еднократна употреба в сектора на хотелиерството и ресторантьорството. Основната идея е хотелите и ресторантите да преминат към по-екологични решения.

Снимка: Getty Images / iStock

Според плана индивидуалните опаковки трябва да бъдат заменени със стенни диспенсъри, които могат да се зареждат от контейнери за многократна употреба. В ресторантите пък ще се използват основно оригинални опаковки за продукти като сосове и подправки.

Промяната няма да бъде въведена веднага, но се очаква от 2030 г. заведенията вече да нямат право да предлагат продукти в опаковки за еднократна употреба. Още от 12 август обаче новите правила ще започнат да се прилагат постепенно, докато държавите членки се адаптират към новите политики и системи.

Европейска страна е пред най-голямата ипотечна криза в историята

Основната цел на мярката е да се насърчат повторната употреба и рециклирането, като производителите поемат по-голяма отговорност за ограничаването на пластмасовите отпадъци в рамките на ЕС. Препоръчва се на пътуващите да носят свои тоалетни принадлежности или предварително да проверяват какви продукти се предлагат в хотелите, тъй като стандартните практики в туристическата индустрия скоро ще се променят.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Жена купи стара линейка и я превърна в свой дом на колела (ВИДЕО)
Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Кои са скритите разходи при правене на ремонт и как да ги избегнете?
