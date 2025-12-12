BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.66965 BGN
Петрол
61.54 $/барел
Bitcoin
$92,698.7
Последвайте ни
1 USD
1.66965 BGN
Петрол
61.54 $/барел
Bitcoin
$92,698.7
БГ Бизнес Зъболекарските услуги у нас поскъпват почти двойно

Зъболекарските услуги у нас поскъпват почти двойно

bTV Бизнес екип

Основната причина е поскъпването на материалите, които се доставят от чужбина

Стоматологичните услуги у нас са поскъпнали почти двойно, показват актуалните данни на Евростат. Над 4% от българите все още нямат достъп до зъболекар не само по финансови причини, но и заради липса на стоматологични кабинети в по-малките населени места. Въпреки това страната ни остава сред държавите с най-много стоматолози на глава от населението повече от десет хиляди.

Снимка: Canva

Пациенти казват пред БНР, че посещават зъболекар поне веднъж годишно за профилактика, пломба или вадене на зъб трите дейности, покривани от Здравната каса.  Имплантите не се поемат от касата и пациентите често се налага да теглят кредити, за да могат да си позволят качествено лечение. Докато чужденците намират денталния туризъм у нас за изгоден, за българите цените остават високи.

Някои пациенти припомнят, че някога в училищата са се правели задължителни прегледи, които са помагали за ранно откриване на проблеми. Днес подобен контрол липсва, а много хора се притесняват, че при необходимост от протези разходите ще бъдат непосилни. Според тях стоматологичните услуги са станали ужасно скъпи“, особено за хора пред пенсия.

Учени създават роботи, които поправят зъбите без зъболекар

Д-р Борислав Петров успокоява, че покачването на цените няма връзка с въвеждането на еврото, цитира БНТ. Основната причина е поскъпването на материалите, които се доставят от чужбина. В неговата практика се използват продукти от Япония и Германия, чиито цени през последните години се увеличават значително. Той дава и пример за скока в цените: „Един от често използваните препарати, който се използва за кореново лечение, беше на цена 4.20 лв. през 2004 година, минава през 5 лева през 2015, 18 лева, и в момента е на цена над 25 лева.“

Допълнително върху стойността на стоматологичните процедури влияят увеличените разходи за електроенергия, вода и по-високите наемни цени на кабинетите, което прави поддържането на практика все по-скъпо и подтиква стоматолозите към корекция на цените.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата