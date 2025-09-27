Тази страна ежегодно строи леден град за 500 млн. долара, който се разтапя за 2 месеца

Температурите в района през зимата често падат до -35°C

Само след два месеца североизточният китайски град Харбин ще се превърне в истинска зимна приказка с Международния фестивал на ледените и снежни скулптури. Сред най-впечатляващите атракции на фестивала е т.нар. „Леден град“, разположен върху площ от 810 000 квадратни метра – еквивалентът на около 300 футболни игрища. За изграждането му са използвани около 250 000 кубически метра лед, извадени от замръзналата река Сунгари, като общите разходи по проекта достигат близо 500 милиона долара, пише Interesting Еngineering.

Снимка: Getty Images / iStock

С благодарение на студените сибирски ветрове, които навлизат в региона, Харбин се превръща в идеална сцена за мащабни ледени композиции. Температурите в района през зимата често падат до -35°C, което прави възможно не само създаването на мащабни ледени структури, но и провеждането на различни активности като каране на ски, колоездене по замръзнали повърхности и дори плуване в ледените води. Въпреки това ниските температура траят около 2 месеца и след тях, ледените "постройки" започват да се топят.

От своето начало през 1963 г., фестивалът в Харбин се е утвърдил като едно от най-значимите зимни събития в световен мащаб. След прекъсване по време на Културната революция, той е възобновен през 1985 г. и днес стои редом до най-престижните зимни фестивали. Стотици работници и фермери всяка година през декември се заемат с добиването и транспортирането на ледените блокове от река Сунгари, тъй като изкуственият лед не притежава нужната здравина за строителство.

Изградените съоръжения включват внушителни ледени замъци в реален размер, ресторант с работещ хотпот, пешеходни мостове и пързалки. Всяка вечер, след залез слънце, те оживяват под светлините на хиляди лампи, придаващи магическа атмосфера. Сред дизайните личат традиционни китайски архитектурни елементи, приказни замъци, както и структури, вдъхновени от емблематичния Небесен храм в Пекин.

Посетителите на фестивала могат да разгледат пет отделни тематични парка – Международното изложение за снежни скулптури на остров Сън, Светът на леда и снега, Светът на ледените фенери Уанда, Панаирът на ледените фенери в парк Джаолин и Карнавалът на леда и снега на река Сунгари. Там има и ледено катерене, голф, стрелба с лък и битки със снежни топки. Най-голямата атракция е Харбинският свят на леда и снега, като предлага кънки, ски, ледени лабиринти и впечатляващото виенско колело „Снежинка“, разкриващо спиращи дъха гледки. За търсачите на адреналин има супер пързалки, някои достигащи до 300 метра дължина.

