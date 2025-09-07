Тестът с чашата кафе: Малкият жест, който може да реши дали ще ви наемат на работа

Ето как да преминете теста

Интервютата за работа могат да бъдат напрегнати – подготвяме се за трудни въпроси, редактираме CV-то си до съвършенство и репетираме отговорите си. Но какво ще стане, ако бъдещият ви работодател обръща внимание не само на казаното, а и на нещо толкова дребно като… чашата ви за кафе?

Някои интервюиращи използват т.нар. тест с чашата за кафе, за да преценят не опита или квалификацията на кандидата, а неговото отношение, внимание и съвместимост с компанията, пише Daily Digest.

Какво представлява тестът?

Сценарият е прост: по време на интервюто ви се предлага кафе, чай или вода. Повечето хора приемат, отпиват между въпросите и се съсредоточават върху това да направят добро впечатление. Истинският тест обаче идва в края на разговора – когато ставате, готови да си тръгнете. Тогава възниква въпросът: какво ще направите с чашата?

Може да я оставите на бюрото и да си тръгнете, без да се замислите. Може да попитате дали да я занесете някъде или направо да я отнесете до кухнята. Интервюиращият наблюдава внимателно. И въпреки че това изглежда като дреболия, всъщност става дума за много повече – за това как човек се държи, когато не получава конкретни указания.

Какво разкрива поведението ви?

Мениджъри по подбор на персонал, които използват този метод, споделят, че той им дава ценна информация за характера на кандидата. Малки действия като това с чашата могат да разкрият личностни качества, които не личат в автобиографията – като чувство за отговорност, внимание към околната среда и липса на самонадеяност. Един кандидат, който сам решава да отнесе чашата, подсказва, че не очаква някой друг да „прибира след него“ – а това често е показател за добър колега и отборен играч.

Някои работодатели дори признават, че не биха наели кандидат, който просто оставя чашата без дума. В компании с култура на сътрудничество това не е просто прищявка – а ясен сигнал за това как човек ще се впише в екипа.

Защо има значение?

Всъщност не става дума за хигиена или любезност, а за онези „меки умения“, които са все по-търсени – като проактивност, осъзнатост и уважение към общото пространство. Работодателите ценят хора, които забелязват какво се случва около тях и действат адекватно, без да чакат заповед.

Подобно поведение говори за отговорност, самодисциплина и способност да се мисли в перспектива – качества, които често определят разликата между добър служител и наистина ценен член на екипа.

Как да преминете теста?

Най-добрият начин да се справите с теста с чашата кафе не изисква нищо впечатляващо. В края на интервюто просто попитайте къде да оставите чашата си или ако има кухня наблизо, я отнесете сами. Това не е демонстрация, а израз на естествено поведение и отношение към средата, в която се намирате.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN