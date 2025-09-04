1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Последвайте ни
1 USD
1.67839 BGN
Петрол
66.73 $/барел
Bitcoin
$111,025.0
Свят Един от най-големите производители на храни се разделя на две компании

Един от най-големите производители на храни се разделя на две компании

 

Предвиждат се до 300 милиона долара загуби вследствие на разделянето

Kraft Heinz обяви, че ще се раздели на две отделни компании, с което на практика отменя голяма част от историческото сливане за 46 млрд. долара от преди десетилетие, предаде NBC News. То превърна компанията в един от най-големите производители на храни в света.

Първата нова компания – чието име предстои да бъде обявено – ще обхваща основно пакетирани храни и ще включва марки като Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Според изчисленията, само тези продукти са реализирали 15,4 млрд. долара нетни продажби през 2024 г.

Книжарницата или Temu: Къде е по-изгодно да пазарувате за първия учебен ден?

Втората компания ще представлява „широко портфолио от основни продукти за Северна Америка“ и ще обединява брандове като Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables. Тя се очаква да генерира 10,4 млрд. долара нетни продажби през следващата година.

„Продуктите на Kraft Heinz са емблематични и обичани, но сложната структура в настоящия й вид прави трудно ефективното разпределение на капитала, приоритизирането на инициативите и развитието в най-перспективните направления,“ заяви Мигел Патрисио, председател на борда на Kraft Heinz.

Google се срина? Има проблем с основни услуги

Компанията предвижда до 300 милиона долара загуби вследствие на разделянето, но има ясни възможности за смекчаване на значителна част от тях в краткосрочен план, се посочва в съобщението. Очаква се сделката да бъде финализирана през второто полугодие на 2026 година.

Kraft Heinz бе създадена през 2015 г. след сливане на Kraft Foods и Heinz Company и е една от най-големите компании за храни и напитки в света.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата