Един от най-големите производители на храни се разделя на две компании

Предвиждат се до 300 милиона долара загуби вследствие на разделянето

Kraft Heinz обяви, че ще се раздели на две отделни компании, с което на практика отменя голяма част от историческото сливане за 46 млрд. долара от преди десетилетие, предаде NBC News. То превърна компанията в един от най-големите производители на храни в света.

Първата нова компания – чието име предстои да бъде обявено – ще обхваща основно пакетирани храни и ще включва марки като Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Според изчисленията, само тези продукти са реализирали 15,4 млрд. долара нетни продажби през 2024 г.

Втората компания ще представлява „широко портфолио от основни продукти за Северна Америка“ и ще обединява брандове като Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables. Тя се очаква да генерира 10,4 млрд. долара нетни продажби през следващата година.

„Продуктите на Kraft Heinz са емблематични и обичани, но сложната структура в настоящия й вид прави трудно ефективното разпределение на капитала, приоритизирането на инициативите и развитието в най-перспективните направления,“ заяви Мигел Патрисио, председател на борда на Kraft Heinz.

Компанията предвижда до 300 милиона долара загуби вследствие на разделянето, но има ясни възможности за смекчаване на значителна част от тях в краткосрочен план, се посочва в съобщението. Очаква се сделката да бъде финализирана през второто полугодие на 2026 година.

Kraft Heinz бе създадена през 2015 г. след сливане на Kraft Foods и Heinz Company и е една от най-големите компании за храни и напитки в света.

