Tesla потвърди най-големия бонус в корпоративната история

Мъск ще получи своя 1 трилион, но при няколко условия

Шефът на Tesla Илон Мъск получи одобрение от акционерите за рекордно голям пакет заплати, който може да достигне близо 1 трилион долара, съобщава BBC. Сделката е одобрена със 75% от гласовете и предизвика бурни аплодисменти от публиката на годишното общо събрание на фирмата.

Какво трябва да направи Мъск, за да получи пакета?

Снимка: Getty Images

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, трябва драстично да повиши пазарната стойност на компанията за електрически автомобили в рамките на 10 години. Ако направи това и изпълни различни цели, ще бъде възнаграден със стотици милиони нови акции. Мащабът на потенциалното изплащане предизвика критики, но бордът на директорите на Tesla твърди, че Мъск може да напусне компанията, ако не бъде одобрена - и че не може да си позволи да го загуби.