Свят Tesla потвърди най-големия бонус в корпоративната история

Tesla потвърди най-големия бонус в корпоративната история

Свят

bTV Бизнес екип

Мъск ще получи своя 1 трилион, но при няколко условия

Шефът на Tesla Илон Мъск получи одобрение от акционерите за рекордно голям пакет заплати, който може да достигне близо 1 трилион долара, съобщава BBC. Сделката е одобрена със 75% от гласовете и предизвика бурни аплодисменти от публиката на годишното общо събрание на фирмата.

Какво трябва да направи Мъск, за да получи пакета? 

Снимка: Getty Images

Мъск, който вече е най-богатият човек в света, трябва драстично да повиши пазарната стойност на компанията за електрически автомобили в рамките на 10 години. Ако направи това и изпълни различни цели, ще бъде възнаграден със стотици милиони нови акции. Мащабът на потенциалното изплащане предизвика критики, но бордът на директорите на Tesla твърди, че Мъск може да напусне компанията, ако не бъде одобрена - и че не може да си позволи да го загуби.

Господин за 1 трилион: Норвежкият фонд против пакета за заплати на Мъск

Основните етапи, които Мъск трябва да постигне през следващото десетилетие, за да увеличи максимално печалбата си, включват повишаване на пазарната стойност на Tesla до 8,5 трилиона долара от 1,4 трилиона долара към момента на писане.

Той също така ще трябва да пусне в търговска експлоатация един милион автономни превозни средства Robotaxi.

Но ранните му забележки в четвъртък насочиха вниманието към робота Optimus, разбивайки надеждите на някои дългогодишни анализатори и наблюдатели на Tesla, които искат Мъск да се съсредоточи върху съживяването на бизнеса с електрически превозни средства на компанията.

Илон Мъск иска да блокира Слънцето в борбата с глобалното затопляне

Може ли да постигне тези условия?

Снимка: Getty Images

Продажбите на Tesla са намалели през годината, откакто Мъск се съюзи с президента на САЩ Доналд Тръмп - връзка, която се разпадна миналата пролет. Илон ясно е заявил целите си за Tesla, но компанията е изправена пред редица предизвикателства, включително затруднените си финансови резултати.Мъск вече притежаваше 13% от акциите на Tesla. Акционерите два пъти бяха ратифицирали пакет за заплащане на стойност десетки милиарди долари, ако той постигне десетократно увеличение на пазарната стойност на компанията, което и направи.

