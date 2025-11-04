1 USD
1.69865 BGN
Петрол
64.69 $/барел
Bitcoin
$105,141.0
Свят Господин за 1 трилион: Норвежкият фонд против пакета за заплати на Мъск

Господин за 1 трилион: Норвежкият фонд против пакета за заплати на Мъск

Свят

bTV Бизнес екип

След новината акциите на Tesla се понижиха

Норвежкият суверенен фонд, управляващ активи на стойност около 2 трилиона долара, заяви, че ще гласува против предложения пакет за възнаграждение на Илон Мъск в Tesla, чиято стойност се оценява на близо 1 трилион долара. Решението идва преди годишното събрание на акционерите на компанията тази седмица, на което ръководството настоява предложението да бъде одобрено, съобщава CNBC.

Фондът, управляван от Norges Bank Investment Management (NBIM) – най-големият по рода си в света и един от основните акционери в Tesla – съобщи във вторник, че вече е гласувал против пакета за възнаграждение на Мъск като главен изпълнителен директор.

Снимка: Getty Images

„Въпреки че оценяваме значителната стойност, създадена по време на визионерската роля на г-н Мъск, сме обезпокоени от общия размер на наградата, разводняването на акциите и липсата на механизми за ограничаване на риска, свързан с ключови лица. Това е в съответствие с нашите принципи относно възнагражденията на ръководителите“, се казва в изявлението на NBIM.

Най-богатият човек в света е на половината път до първия трилион в историята

Снимка: Getty Images/iStock

Мениджърите на фонда добавят, че ще продължат конструктивния диалог с Tesla по този и други въпроси. След новината акциите на Tesla се понижиха с 2,4% в предварителната търговия.

Бордът на директорите на Tesla призовава акционерите да одобрят нов план за заплащане на Илон Мъск, който може да му осигури акции на стойност близо 1 трилион долара и да разшири контрола му върху компанията. Размерът на възнаграждението ще зависи от постигането на определени бизнес цели през следващите десет години.

