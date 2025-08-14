Tesla подготвя навлизане на автономни таксита в Ню Йорк

Компанията вече набира персонал

Американският производител на електрически автомобили Tesla предприема първи стъпки за въвеждане на свои автономни таксита в Ню Йорк, седмици след като конкурентната Waymo обяви планове за тестване на подобни превозни средства в града, съобщава в. Wall Street Journal.

В обява за работа компанията посочва, че търси "силно мотивиран човек" за позиция "оператор на прототипно превозно средство" във Флашинг, Куинс. Задачите включват събиране на аудио- и видеоданни, необходими за тестване и обучение на системите Autopilot и на по-малко усъвършенствана версия, достъпна в лични превозни средства, известна като софтуер за пълно самоуправление Full Self-Driving (FSD). Заплащането достига 30,60 долара на час, като е необходимо притежаване на шофьорска книжка.

Въпреки старта на подготвителния процес Tesla все още не е подала заявление за тестове в Ню Йорк, уточняват от градския департамент по транспорт New York City Department of Transportation – NYCDOT, цитирани от БТА. По местните правила компаниите с разрешително за автономни превозни средства са длъжни да осигурят шофьор за безопасност, готов да поеме контрола при необходимост.

Waymo вече е подала документи за разрешително и събира данни за шофиране в града, като се стреми да стане първата компания, започнала изпитания.

Tesla наема специалисти за събиране на данни и в Калифорния, Тексас и Флорида, докато разширява услугата си за роботизирани таксита, стартирала през юни в Остин, Тексас, в ограничен достъп. Главният изпълнителен директор Илон Мъск заяви в X, че услугата там ще бъде достъпна за всички през септември. През юли компанията стартира и приложение за споделено пътуване в района на Мексиканския залив, но с шофьор, тъй като все още няма лиценз за автономно управление.

Мъск прогнозира, че до края на годината Tesla ще предлага автономни услуги за превоз на пътници, покриващи половината от населението на САЩ. В същото време компанията не е подала заявления за тестове или експлоатация на роботизирани таксита в Калифорния и Невада, но е внесла документи за подобна дейност в района на Финикс, Аризона.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN