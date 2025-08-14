YouTube започва да определя възрастта на потребителите чрез AI

YouTube ще може автоматично да ограничава видеа за непълнолетни потребители

YouTube ще започне да определя възрастта на потребителите чрез изкуствен интелект, с цел да се предотврати достъпът на деца до неподходящо съдържание онлайн.

Това е част от по-широка инициатива за повишаване на безопасността в социалните медии за младите хора, но някои потребители вече изразяват притеснения относно това как промяната ще се отрази на тяхното лично пространство.

Новата технология определя дали зрителят е пълнолетен или непълнолетен въз основа на активността в платформата — независимо от датата на раждане, посочена при регистрацията. Засега инструментът се тества само с ограничен брой потребители в САЩ, но се очаква да бъде въведен по-широко през следващите месеци.

Ако системата установи, че потребителят е непълнолетен, YouTube автоматично ще приложи съществуващите мерки за безопасност за тийнейджъри. Това включва ограничения върху съдържание с насилие или сексуален характер. Пълнолетните потребители, които бъдат погрешно идентифицирани като непълнолетни, ще трябва да предоставят документ, кредитна карта или снимка, за да докажат възрастта си.

Някои потребители на YouTube вече се тревожат, че технологията може да ги идентифицира погрешно, а експерти по защита на личните данни изразяват опасения относно това възрастни да предоставят чувствителна лична информация, за да потвърдят възрастта си.

Сюзан Бернщайн, адвокат на изследователската група с нестопанска цел Electronic Privacy Information Center, изрази загриженост относно начина, по който YouTube ще управлява тези данни, в интервю за технологичния новинарски сайт Ars Technica.

„Неудобството от определени процеси на обжалване, които изискват предоставяне на наистина чувствителна лична информация, е напълно разбираемо“, каза тя.

Говорител на YouTube заяви пред CNN, че компанията майка, Google, „използва най-високото ниво на сигурност в света, за да защити потребителските данни от заплахи, и потребителите могат да изберат настройките за поверителност, които са подходящи за тях, включително изтриване на данните им.“

