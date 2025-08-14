1 USD
Ден преди срещата между Тръмп и Путин: Колко струва военната база в Анкъридж?

Ден преди срещата между Тръмп и Путин: Колко струва военната база в Анкъридж?

bTV Бизнес екип

Достъпът до базата е строго регулиран, като за всяко движение се изисква проверка и предварително одобрение

Остава само един ден до дългоочакваната среща на Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Разговорът между двамата ще се проведе във военната база в град Анкъридж, съобщиха от Вашингтон. Срещата ще бъде във военната база Елмендорф-Ричардсън (JBER), разположена край Анкъридж, която струва впечатляващите 1,1 милиарда долара, според Militarybyowner.

Снимка: bTV

Какво знаем за базата? 

JBER обхваща повече от 125 000 акра мащаб, съизмерим с големината на град като Детройт. Освен авиобаза и болница, тук се намират модерни тренировъчни зони, предназначени за подготовка в арктически условия умение, което придобива особена важност в контекста на нарастващото геостратегическо значение на Северния полюс. Базата служи като щит за американските и съюзнически интереси в региона, който се превръща в арена за енергийни и военни претенции от Русия и Китай. 

Финансовият обхват на този проект е поразителен над 1,1 милиарда долара, изразходвани не само за инфраструктура и оборудване, но и за интеграция на огромната военна общност. В базата живеят и работят повече от 32 000 души военни и техните семейства или близо 10% от населението на община Анкъридж.

Тръмп и Путин ще се срещнат не в луксозен хотел, а във военна база в Аляска

Каква е поддръжката на базата? 

Поддържането на тази база в оперативна готовност изисква сериозен логистичен и финансов ресурс. Новопристигналите военни и техните семейства често трябва да организират сложни пътувания със самолет до летище Тед Стивънс Анкъридж“, с ферибот от Вашингтон през канадските територии или по пътищата на Аляска. Тези маршрути не само са дълги и скъпи, но и изискват внимателна подготовка и допълнителни разходи за гориво, наеми, таксита и храна, особено в отдалечените райони, където наличността на основни услуги е ограничена.

Как може да се стигне дотам? 

Достъпът до базата също е строго регулиран, като за всяко движение се изисква проверка и предварително одобрение. Единствената таксиметрова компания с достъп до JBER е Yellow Cab Co, а цената на транспорта може да бъде възстановена само при представяне на касови бележки. Този строг ред, макар неудобен за някои, е част от високото ниво на сигурност, което САЩ поддържат около една от най-ценните си бази.

Анкъридж – бижуто на Аляска, където може да видите лосове по улиците

Дори вътрешният транспорт в рамките на JBER е ограничен, което поставя допълнителни предизвикателства пред новодошлите. Специални разпоредби важат и за пътуващите през Канада валидни паспорти, декларации за оръжия и дори криминални проверки са част от процеса. Нарушения, свързани с алкохол или канабис, могат да доведат до отказ за влизане в Канада което автоматично блокира пътя към базата, дори при служебно назначение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

