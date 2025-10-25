Тази страна увеличава визовите такси и туристически данъци през 2026 г.

Новият министър-председател на страната заема твърда позиция спрямо влиянието на масовия туризъм

Ако планирате пътуване до Япония след 2026 г., може да се наложи да предвидите малко по-големи разходи. Правителството на страната обмисля да повиши международната такса за заминаване, както и стойността на еднократните и многократните визи – тарифи, които не са били актуализирани от 1978 г. Според изданията The Nikkei и Asahi Shimbun, средствата от тези увеличения ще се използват за подобрения на летищната инфраструктура, засилени мерки за сигурност и финансиране на вътрешни проекти като предлаганото безплатно обучение в гимназиите. Местните жители също продължават да плащат такса за напускане, но правителството планира да компенсира това чрез намаляване на цените за издаване и подновяване на паспорти.

Снимка: Getty Images/iStock

Какви ще са новите такси?

Таксата за напускане на страната, въведена през 2019 г. в размер на 1000 йени (около 5,50 евро), вероятно ще бъде повишена, за да се изравни с международните стандарти. За сравнение, Германия начислява между 15,53 и 70,83 евро според дестинацията. Освен това се обсъжда увеличение на визовите такси – в момента те са около 3000 йени (19 евро) за еднократна и 6000 йени (38 евро) за многократна виза. Ако бъдат приведени към нивата в други развити икономики, като 127 паунда (150 евро) за Обединеното кралство или 90 евро за шенгенска виза, пътуващите ще усетят значително поскъпване, пише Euronews.

Планира се и въвеждането на нова система за електронно разрешение за пътуване (JESTA) през 2028 г., подобна на европейската ETIAS. Тя ще се отнася за граждани от държави, освободени от визи, и ще включва допълнителна такса от около 6000 йени (36 евро). Според властите тези промени са закъснели – визовите такси не са променяни от близо половин век, а правителството търси начини да покрие над 2,25 милиарда евро, нужни за разширяване на безплатното гимназиално образование, включително в частните училища. Целта е приходите да идват основно от чуждестранни посетители, без да се натоварват местните данъкоплатци.

Снимка: Getty Images/iStock

Мерките обаче отразяват и тревогата от нарастващия туристически натиск върху японските общности. Туризмът е достигнал рекордни нива – 31,6 милиона международни посетители само между януари и септември тази година. За да се справят с последиците, местните власти въвеждат различни данъчни модели. В Киото например ще влезе в сила нов многоетапен данък върху настаняването, който ще увеличи приходите на града от 32 на 71 милиона евро. Таксите ще варират според категорията на хотела – от 200 йени (около 1 евро) за бюджетни престои до 10 000 йени (56 евро) на вечер в луксозни хотели. Целта не е да се ограничи потокът от туристи, а да се осигури справедливо участие в разходите по поддържането на града.

Тези политики идват в контекста на политическа и културна промяна. Новият министър-председател Санае Такаичи – първата жена на този пост – заема по-твърда позиция спрямо влиянието на масовия туризъм. Нейни изказвания за случаи на неуважително поведение на чужденци, като посегателства върху свещените елени в Нара, предизвикаха дебат за баланса между гостоприемството и опазването на традициите. С повишаването на таксите и усилията за контрол на туристическия наплив Япония очевидно навлиза в нов етап на управление на своята бързо развиваща се туристическа индустрия.

