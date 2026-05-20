Радев поиска от Тръмп отпадане на визите за българи за САЩ

България остава една от малкото държави в ЕС, чиито граждани все още се нуждаят от визи

Президентът на България Румен Радев е поставил въпроса за отпадането на визите за български граждани по време на разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп. Темата отново предизвика обществен интерес, тъй като България остава една от малкото държави в Европейския съюз, чиито граждани все още се нуждаят от визи за пътуване до Съединените американски щати.

"В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък", поясни Радев.

Според политически анализатори подобен дипломатически ход има важно значение както за двустранните отношения между България и САЩ, така и за българските граждани, които пътуват с туристическа, бизнес или образователна цел. От години българските власти настояват страната да бъде включена в програмата Visa Waiver Program, която позволява безвизово пътуване за кратък престой.

По време на срещата Радев е подчертал, че България е надежден партньор в рамките на НАТО и Европейския съюз, както и че страната изпълнява редица изисквания, свързани със сигурността и обмена на информация. Президентът е акцентирал и върху желанието на българските граждани за по-лесен достъп до САЩ, особено в сферата на бизнеса, туризма и културния обмен.

От американска страна темата за визите традиционно е свързана с определени критерии, сред които процентът на отказаните визи и нивото на сигурност при обмена на данни. Въпреки че през последните години България отбелязва напредък, страната все още не покрива напълно всички изисквания за безвизов режим.

Искането на Радев към Тръмп може да се разглежда като опит за ускоряване на политическия диалог по темата. Подобни разговори са важни не само от дипломатическа гледна точка, но и като знак за укрепване на стратегическите отношения между двете държави.

За много българи евентуалното отпадане на визите би означавало по-лесно пътуване, по-малко административни процедури и по-ниски разходи. В същото време експерти подчертават, че окончателното решение зависи от американските институции и от изпълнението на всички технически критерии.