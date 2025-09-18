Тази столица създава библиотека в метрото, за да откаже хората от телефоните

Там са разположени приблизително 16 000 книги

В днешно време не можем да си представим да прекараме няколко часа без устройствата си, особено когато пътуваме. Във Варшава се създава библиотека, разположена в метростанция, с намерението да предостави алтернатива на използването на смартфони и да насърчи четенето сред пътуващите. Това културно пространство, наречено „Метротека“, се отличава със зеленина под формата на вертикална градина с билки, която да създаде приятна атмосфера на чакащите, предава The Guardian.

Библиотеката се намира в метростанция „Кондратовича“ по линия M2, в квартал Таргувек на полската столица, и разполага с отделни зони за четене както за възрастни, така и за деца. Освен това, в нея са предвидени пространства за провеждане на публични четения и културни събития. На площ от 150 кв. м са налични приблизително 16 000 книги, които могат да се заемат чрез безконтактна експресна система. Връщането на книгите е възможно както в самата библиотека, така и чрез външно шкафче, достъпно по всяко време на денонощието.

Метротека предлага не само четене – посетителите могат да използват общо работно пространство, да вземат лаптоп под наем за сърфиране в интернет или просто да си починат с чаша безплатно кафе или горещ шоколад след натоварения час пик.

Заместник-директорът на библиотеката в Таргувек, Гражина Стшелчак-Батковска, споделя, че амбицията е Метротека да се превърне не просто в място за заемане на книги, а в активен образователен и културен център. Зелената стена например ще се използва като платформа за обсъждания върху теми като устойчивост и климатични промени.

Още в първия ден след откриването, библиотеката регистрира над 400 заети книги – основно задължителна училищна литература, пътеводители и разнообразни учебници. Новият модел цели да повиши интереса към четенето сред поляците. Проучване на Националната библиотека показва, че едва 41% от населението е прочело поне една книга през 2024 г., което бележи спад в сравнение с близо 50% в края на 90-те и началото на новото хилядолетие. Все повече хора предпочитат дигитално съдържание пред печатни издания.

