През 2025 г. светът на богатите ни показва, че пътят към финансов успех рядко минава само през числа и бизнес планове. Все по-ясно милионерите не се ограничават до традиционни бизнес наръчници, а търсят книги, които променят мисленето и им помаган да се развиват. Ето кои са най-четените книги от милионерите през 2025 година.

„Целта“ от Елияху Голдрат

Публикувана за първи път през 1984 г., „Целта“ остава една от най-влиятелните книги в света на бизнеса и производството. Написана като роман, тя проследява мениджъра Алекс Рого в опита му да спаси своята фабрика, използвайки принципите на Теорията на ограниченията. Вместо да се фокусира върху обичайните теми като намаляване на разходите, книгата подчертава значението на системното мислене и идентифицирането на „тесни места“. Това я прави особено ценна за днешните лидери, работещи в сложни системи, независимо дали става дума за софтуерни процеси или операции в облака, пише Medium. Сред нейните най-видни поддръжници е Джеф Безос, който я използва като основа за стратегическо мислене в Amazon.

„Алманахът на бедния Чарли“ от Чарли Мънгър

Тази уникална книга събира в себе си речи, есета и ментални модели, разработени от Чарли Мънгър – дългогодишният бизнес партньор на Уорън Бъфет. За разлика от стандартните бизнес книги, „Алманахът“ е издание с ограничен тираж, богато илюстрирано и с обем над 500 страници. Мънгър споделя философия за вземане на решения, изградена върху интердисциплинарно мислене – съчетава икономика, психология, физика, история и др. Принципите му за инверсия, кръг на компетентност и разпознаване на когнитивни отклонения се смятат за безценни от бизнес величия като Бъфет, Бил Гейтс и Рей Далио. Книгата насърчава непрекъснатото учене и мисленето извън рамките, което я прави особено популярна сред иноватори и предприемачи.

„Науката на успеха“ от Чарлз Кох

Написана от самия Чарлз Кох – милиардер и ръководител на Koch Industries, тази книга представя философията на пазарно-базираното управление (MBM), която стои в основата на растежа на компанията му. „Науката на успеха“ първоначално е била създадена като вътрешно обучение за служителите, но по-късно добива широка популярност. Вместо тактически съвети, книгата предлага стратегическа рамка, базирана на пет стълба: визия, добродетели и таланти, процеси на знанието, права за вземане на решения и стимули. Кох залага на дългосрочна стойност, принципно предприемачество и организационна гъвкавост. Този подход, който превръща компанията му в една от най-големите частни корпорации в света. Това прави книгата особено ценна за лидери, които изграждат устойчиви системи и култура.

„Дилемата на новатора“ от Клейтън Кристенсен

В тази класика Кристенсен изследва защо толкова много големи и успешни компании губят пазарните си позиции в лицето на разрушителни технологии – и как това не се дължи на лошо управление, а често на прекалено добро. Теорията за „деструктивната иновация“ обяснява защо компании, които следват най-добрите практики, често се провалят, когато нови играчи навлязат с по-прости, по-евтини продукти. Тази концепция е особено актуална през 2025 г., когато технологиите се развиват със светкавична скорост. Книгата е оказала дълбоко влияние върху лидери като Джеф Безос, Стив Джобс и Рийд Хейстингс, които са я използвали като ръководство за управление на иновациите и стратегическа трансформация. Това я прави незаменим ресурс за всеки, който иска да разбере как да оцелява и просперира в ерата на прекъсванията.

„Как да забогатеем“ от Феликс Денис

Феликс Денис – бивш издател и предприемач, не предлага стандартен наръчник за успех. Вместо това, книгата му е грубо честна автобиография, изпълнена с прозрения, предупреждения и уроци от реалния живот. Без филтър, Денис говори за тежестта на богатството, заблудите за „страхотната идея“ и нуждата от безмилостна отдаденост. Той подчертава, че забогатяването е въпрос на нагласа и фокус, а не на късмет. Неговият подход е далеч от теоретичен – той черпи от личния си опит при изграждането на империя от нулата. Именно тази сурова, практична перспектива прави книгата му предпочитано четиво за предприемачи, които ценят реализма пред мотивационната реторика.

През 2025 година личната библиотека на един милионер казва много повече за неговото мислене, отколкото банковата му сметка. Четенето остава един от най-евтините, но същевременно най-ценните навици, които успешните хора споделят.

