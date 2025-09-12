Археолози откриха пустинен град на 3800 години - ето къде се намира

Откритият обект включва 18 структури - церемониални храмове и жилищни сгради

Археолози откриха нов древен град на 3800 години. Той е наречен Пенико и се намира в долината Супе, на около четири часа северно от Лима. Това разкритие може да промени разбирането за произхода на цивилизацията в Северна и Южна Америка, предава BBC. Откривателите казват, че районът някога е поддържал едно от най-старите и мирни общества в света – цивилизацията Карал.

Снимка: Getty Images / iStock

Откритият обект включва 18 структури - церемониални храмове и жилищни сгради. Доктор Шейди изучава региона от 30 години и подчертава, че Пенико е продължение на визията на Карал за общество без конфликти.

Какво знаем за цивилизацията Карал?

Цивилизацията Карал е процъфтявала още преди ацтеките и инките – от около 3000 г. пр.н.е. до 1800 г. пр.н.е. – и е съществувала паралелно с древни култури като тези в Египет и Месопотамия. В Карал не са открити нито оръжия, нито отбранителни съоръжения. Обществото се е изграждало върху търговия, музика и ритуали. Карал впечатлява със своята архитектура и изкуства – амфитеатър с уникална акустика и сеизмична устойчивост, както и музикални инструменти като флейти от кости на пеликани, декорирани с образи на маймуни и кондори.

Около 3000 души са обитавали Карал, който е бил ключов търговски център между брега, Андите и Амазония. Хората от Карал са отглеждали култури като памук и сладки картофи, и са търгували за минерали и екзотични животни. Културният обмен е бил мирен и обхващал дълги разстояния, чак до Еквадор и Боливия.

Около 1800 г. пр.н.е. цивилизацията Карал изпада в криза поради 130-годишна суша, част от глобално климатично явление. Реките пресъхват, реколтата пропада, а жителите изоставят своите монументални постройки. Досега се смяташе, че те са се преместили към брега, но откритията в Пенико разкриват алтернативен път.

Пенико е изграден навътре в сушата, по-близо до планински източници на вода, захранвани от ледници. Въпреки трудностите, няма следи от конфликти – обществото е оцеляло чрез сътрудничество. Археолозите откриват изящни глинени фигурки, резбовани кости и богато украсени предмети, доказващи продължаването на културния живот и духовните практики.

Можете ли да посетите Пенико?

Днес посетителите могат да разгледат Пенико и Карал, включително кръглите им площи и новия посетителски център. Там те могат да видят всички зали и изделия, които са намерени.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM