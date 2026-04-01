Европейска страна е пред най-голямата ипотечна криза в историята

Какво означва лихвата Euribor?

Референтните междубанкови лихвени проценти се повишават и това вече започва да оказва влияние върху изплащането на ипотеките в момент, когато в Португалия има рекорден брой такива заеми. Вноските по жилищните кредити растат, като първите увеличения могат да засегнат част от домакинствата още през април.

Покачването на Euribor – лихвата, по която европейските банки си отпускат заеми – е пряк резултат от пазарните сътресения, предизвикани от конфликта в Близкия изток. Това увеличение вече се отразява в по-високи ипотечни плащания след първите удари на САЩ и Израел срещу Иран, като преди това се наблюдаваше дори лек спад, предава Еuronews.

При шест- и дванадесетмесечен Euribor над 2,5% се очаква повишение от около 15 евро на месечните вноски по заемите, които ще бъдат преразгледани през април. При пример със заем от 150 000 евро за 30 години и спред от 1% увеличението е около 15 евро при 6-месечния Euribor и около 10 евро при 12-месечния, като при втория това означава приблизително 20% ръст спрямо нивата отпреди войната.

Важно е да се отбележи, че тези промени ще засегнат само договорите, които подлежат на преразглеждане през април, като в Португалия ипотечните кредити обикновено се актуализират на всеки три, шест или дванадесет месеца в зависимост от избрания индекс Euribor. На фона на общото поскъпване – от хранителните продукти до горивата – всяко допълнително натоварване върху семейния бюджет може да има сериозно отражение, особено при по-висока задлъжнялост и възможно бъдещо увеличение на лихвените проценти.

