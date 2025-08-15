Тази авиокомпания започна да отменя полети преди потенциална стачка

Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време

Канадският въздушен превозвач Air Canada започна масово да анулира полети само дни преди обявената стачка на стюардесите, заплашваща да парализира въздушния трафик в разгара на летния сезон. Ситуацията вече предизвиква тревога сред пътници, туристически оператори и местните власти, предава BBC.

Най-голямата авиокомпания в страната спря част от операциите си още в четвъртък, след като Канадският съюз на държавните служители (CUPE), представляващ над 10 000 стюардеси, официално издаде 72-часово предизвестие за стачка. Стачката е насрочена да започне в събота в 01:00 ч. местно време. Междувременно Air Canada предупреди всички пътници без потвърдени резервации да не се явяват на летищата, тъй като прекъсванията ще продължат и ще се разширят.

Причината за напрежението е застоят в колективните трудови преговори. От CUPE твърдят, че са преговаряли добросъвестно в продължение на повече от осем месеца, но авиокомпанията е отказала да приеме ключови искания, включително адекватно заплащане и компенсация за неплатения труд по време на качване на пътниците и чакане на летищата. Air Canada е предложила повишение на общото възнаграждение с 38% за четиригодишен период, включително 25% още през първата година, но според синдиката тази оферта е "под инфлацията и под пазарните нива".

Реакцията на компанията бе бърза и категорична. В четвъртък главният оперативен директор Марк Наср подчерта, че авиационната мрежа на Air Canada е твърде сложна, за да бъде спряна или рестартирана "с натискане на бутон". Затова авиокомпанията започна поетапно намаляване на полетите, за да позиционира стратегически самолетите и екипажите. Този ход цели да гарантира техническата поддръжка и по-бързо възстановяване на нормалния график след евентуалното прекратяване на стачката.

Макар Air Canada Express – поделение, обслужващо около 20% от дневния пътникопоток – да не бъде засегната от стачката, основните полети на Air Canada и дъщерната ѝ компания Air Canada Rouge вече се отменят. Компанията уверява, че засегнатите пътници ще получат пълно възстановяване на средствата, както и информация за възможни алтернативи чрез споразумения с други превозвачи. Въпреки това, се предупреждава, че препланирането на полетите може да отнеме време.

Социалното напрежение се засили, след като стюардеси организираха протести на международното летище Торонто Пиърсън, носейки плакати с надписи „неплатената работа няма да лети“ и „несправедлива Air Canada“. Демонстрациите стигнаха и до пресконференция на компанията, която беше принудена да бъде прекратена преждевременно.

Очакваното прекъсване на полетите засяга около 130 000 пътници дневно, включително приблизително 25 000 канадци. Туристическият сектор е силно обезпокоен – правителството на Нюфаундленд и Лабрадор, съвместно с организацията Hospitality NL, заяви, че стачката може да има „катастрофални“ последици за местния бизнес и летния туристически сезон. Междувременно, пътници като Алана Улф, интервюирана от CBC, вече променят плановете си, за да избегнат блокиране на летищата – тя е препланирала полета си за Торонто дни по-рано, предвид вероятността от стачка.

