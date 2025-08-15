1 USD
Петрол
65.68 $/барел
Bitcoin
$119,224.0
60 млн. за розов лукс в облаците: Как изглежда частният самолет на Парис Хилтън?

60 млн. за розов лукс в облаците: Как изглежда частният самолет на Парис Хилтън?

Блясък

bTV Бизнес екип

Екстериорът е преработен от над 20 авиационни специалисти, за да е розов

"Добре дошли на борда на Sliv Air" това не е поредната нова авиокомпания, а персонализиран частен самолет Gulfstream G450, превърнал се в новото бижу на Парис Хилтън. Летателната машина е подарък от съпруга ѝ, предприемача Картър Реум, по случай 43-ия ѝ рождения ден. Името му е вдъхновено от създадения от Хилтън термин „sliving“ – сливане между „slaying“ и „living your best life“, което символизира нейната философия за стилен и бляскав живот. Машината е една от най-луксозните по рода си и е на стойност около 60 милиона долара.

Снимка: https://www.instagram.com/sarahlarranaga/

Самолетът не е нов и Реум го открива на вторичния пазар през 2024 г., но интериорът и екстериорът са преработени от нулата от дизайнера Сара Лараняга и екип от над 20 авиационни специалисти. Проектът отнема цяла година включва седем месеца планиране и пет месеца изпълнение, като целта е не просто да се преработи, а буквално да се изгради наново. Смазахме го до основата“, казва Лараняга, предава entertainmentnow. Полученият резултат е луксозен дом в небето, облян в характерното за Хилтън Парижко розово“, което вече дори е официално добавено към палитрата на производителя на бои PPG.

Розови колибри летят по таваните, килимите блестят, осветлението преминава през седем нюанса на розовото, а всяка седалка има кожени вложки Aeristo, бродирани с името на Хилтън или логото на Sliv Air. Кухнята е с гланцово бели шкафове и дори има хладилник, специално за маските ѝ за очи. Децата на двойката Лондон и Финикс също са взети предвид: интериорът е проектиран да бъде не само красив, но и удобен за семейно пътуване. Дори чихуахуато на Хилтън, Prince Tokyo Gizmo, има персонализирано легло.

Извън стилистиката, самолетът впечатлява с технологични иновации. Новата авионика Honeywell, Wi-Fi чрез сателитната система Starlink и съвременна система за управление на кабината (CMS) превръщат G450 в „4K киносалон в небето“, по думите на дизайнерката. Пътниците могат да управляват осветлението, аудио-визуалните системи и дори водата в тоалетната чрез тъчскрийн панели. Макар това да е най-скритата част от проекта, именно тук Лараняга среща най-големите предизвикателства да интегрира новите системи в съществуващата структура на Gulfstream без компромис с функционалността.

Екстериорът на самолета е почти толкова забележителен, колкото и вътрешността. Изцяло облян в металическо розово и бяло, корпусът носи изписани фрази като „That’s hot“ и „Loves it“ – запазени марки на Хилтън още от времето на „The Simple Life“. Надписът Sliv Air краси долната част на фюзелажа така че да се вижда дори от земята по време на полет. За разлика от други звезди като Тейлър Суифт и Илон Мъск, които избягват да парадират с частните си самолети, Парис Хилтън прегръща напълно показността. Нейният G450 не просто лети той заявява присъствието си.

