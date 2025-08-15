60 млн. за розов лукс в облаците: Как изглежда частният самолет на Парис Хилтън?

Екстериорът е преработен от над 20 авиационни специалисти, за да е розов

"Добре дошли на борда на Sliv Air" – това не е поредната нова авиокомпания, а персонализиран частен самолет Gulfstream G450, превърнал се в новото бижу на Парис Хилтън. Летателната машина е подарък от съпруга ѝ, предприемача Картър Реум, по случай 43-ия ѝ рождения ден. Името му е вдъхновено от създадения от Хилтън термин „sliving“ – сливане между „slaying“ и „living your best life“, което символизира нейната философия за стилен и бляскав живот. Машината е една от най-луксозните по рода си и е на стойност около 60 милиона долара.

Снимка: https://www.instagram.com/sarahlarranaga/

Самолетът не е нов и Реум го открива на вторичния пазар през 2024 г., но интериорът и екстериорът са преработени от нулата от дизайнера Сара Лараняга и екип от над 20 авиационни специалисти. Проектът отнема цяла година – включва седем месеца планиране и пет месеца изпълнение, като целта е не просто да се преработи, а буквално да се изгради наново. „Смазахме го до основата“, казва Лараняга, предава entertainmentnow. Полученият резултат е луксозен дом в небето, облян в характерното за Хилтън „Парижко розово“, което вече дори е официално добавено към палитрата на производителя на бои PPG.

Розови колибри летят по таваните, килимите блестят, осветлението преминава през седем нюанса на розовото, а всяка седалка има кожени вложки Aeristo, бродирани с името на Хилтън или логото на Sliv Air. Кухнята е с гланцово бели шкафове и дори има хладилник, специално за маските ѝ за очи. Децата на двойката – Лондон и Финикс – също са взети предвид: интериорът е проектиран да бъде не само красив, но и удобен за семейно пътуване. Дори чихуахуато на Хилтън, Prince Tokyo Gizmo, има персонализирано легло.

Извън стилистиката, самолетът впечатлява с технологични иновации. Новата авионика Honeywell, Wi-Fi чрез сателитната система Starlink и съвременна система за управление на кабината (CMS) превръщат G450 в „4K киносалон в небето“, по думите на дизайнерката. Пътниците могат да управляват осветлението, аудио-визуалните системи и дори водата в тоалетната чрез тъчскрийн панели. Макар това да е най-скритата част от проекта, именно тук Лараняга среща най-големите предизвикателства – да интегрира новите системи в съществуващата структура на Gulfstream без компромис с функционалността.

Екстериорът на самолета е почти толкова забележителен, колкото и вътрешността. Изцяло облян в металическо розово и бяло, корпусът носи изписани фрази като „That’s hot“ и „Loves it“ – запазени марки на Хилтън още от времето на „The Simple Life“. Надписът Sliv Air краси долната част на фюзелажа – така че да се вижда дори от земята по време на полет. За разлика от други звезди като Тейлър Суифт и Илон Мъск, които избягват да парадират с частните си самолети, Парис Хилтън прегръща напълно показността. Нейният G450 не просто лети – той заявява присъствието си.

