Търговският излишък на Китай надхвърли 1 трлн. долара за първи път през 2025 г.

Китай отчете рекорден търговски излишък през 2025 г., като положителният баланс в търговията със света е достигнал 1,08 трилиона долара за периода януари–ноември, съобщава Митническата администрация. Това е първият път, когато търговският излишък надхвърля 1 трилион долара. Според анализатори от Capital Economics слабостта в износа към САЩ през ноември е била компенсирана от по-силни доставки към други пазари, което е подпомогнало общото представяне, предава БГ НЕС.

Китайският износ се е увеличил с 5,9% на годишна база през ноември – значително над очакванията – макар доставките към САЩ да са се сринали с 28,6% за същия период. Общите резултати надминават прогнозата на Bloomberg за 4% ръст и представляват възстановяване след спада от 1,1% през октомври – първото понижение в износа от февруари, съвпадащо с ново напрежение в търговските отношения със САЩ. Вносът е нараснал с 1,9% на годишна база, по-слабо от очакваните 3%, което подсказва за продължаващо мудно вътрешно потребление.

Според Живей Джан от Pinpoint Asset Management подобрението в износа през ноември е смекчило ефекта от слабата вътрешна активност, докато икономическият импулс през четвъртото тримесечие се забавя заради продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти. Китай и САЩ навлязоха в остра търговска конфронтация през 2025 г. след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, но срещата между Тръмп и Си Дзинпин на 30 октомври в Южна Корея доведе до взаимни – макар и временни – успокоителни мерки.

Въпреки силата на външната търговия, Китай продължава да се бори с редица вътрешни предизвикателства: слабо потребление, силно задлъжнял имотен сектор, висока младежка безработица и бързо застаряващо население. Лидерството в Пекин, което се стреми към икономически растеж около 5% за годината, предстои да проведе ключова среща, посветена на икономическото планиране. Междувременно китайският износ към САЩ е спаднал от 47,3 млрд. долара през ноември миналата година до 33,8 млрд. долара през ноември тази година, но като цяло остава устойчив. Европейските партньори, притеснени от това, че китайски стоки се пренасочват към техните пазари заради напрежението с Вашингтон, настояват Пекин да стимулира вътрешното потребление.

Френският президент Еманюел Макрон, който наскоро се върна от Китай, заяви на 7 декември, че ЕС може да наложи мита „в най-близко бъдеще“, ако Пекин не предприеме мерки за ограничаване на растящия търговски дефицит с Евросъюза. Той подчерта, че протекционистките политики на администрацията на Тръмп утежняват европейската ситуация, като пренасочват китайския износ към Европа. В този контекст германският външен министър Йохан Вадефул е на посещение в Китай на 8 и 9 декември. Въпреки че напрежението между Берлин и Пекин се засили през последните месеци заради търговските спорове между ЕС и Китай, Пекин отново е основният търговски партньор на Германия тази година, измествайки САЩ.

