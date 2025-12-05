51,2% от българите пазаруват онлайн за лични цели

Най-активни потребители на интернет са учащите

И тази година се запазна тенденциията за нарастване на домакинствата с достъп до интернет. 92,8% от домакинствата в България имат достъп до глобалната мрежа в домовете си. От домакинствата, живеещи в градовете, 94,9% разполагат с интернет връзка, а при тези, живеещи в селата, относителният дял е 86,2%. Това посазват данни, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

Югозападният район e с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет (95.9%), следван от Североизточен и Южен централен район, съответно с 92.7 и 92.3%. Най-малко домакинства разполагат с онлайн свързаност в Северозападния район - 87.3%

Използване на интернет от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години

През 2025 г. 86,5% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като относителният им дял е нараснал с 4,6 процентни пункта в сравнение с предходната година. Делът на хората, които никога не са сърфирали в интернет, намалява до 7%.

Най-активни потребители на интернет са учащите (99.3%) и младите хора във възрастовите групи 16 - 24 и 25 - 34 години - съответно 98.2 и 96.9%, както и лицата с висше образование - 96.6%.

51.2% пазаруват онлайн за лични цели, 35.9% използват глобалната мрежа за взаимодействие с административни органи и публични институции, а 22.5% използват генеративен изкуствен интелект.

Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет e мобилен телефон (смартфон), който се използва от 85.5% от лицата, следван от лаптоп - 34.5%.

