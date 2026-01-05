Суверенните облигации на Венецуела поскъпват

МВФ оценява номиналния брутен вътрешен продукт на страната за 2025 г. на приблизително 82,8 млрд. долара

Суверенните облигации на Венецуела, които са в състояние на неизпълнение, поскъпнаха днес, след като американски въоръжени сили плениха президента Николас Мадуро и го отведоха в Ню Йорк, предава Reuters, цитирно от БТА.

Облигациите, емитирани от правителството и държавната петролна компания „Петролеос де Венесуела“ (Petroleos de Venezuela - PDVSA), поскъпнаха с 8 цента за долар, или около 20% в ранната търговия в Европа, като анализаторите очакват допълнителен ръст.

„Облигациите на Венецуела и „Петролеос де Венесуела“ почти са удвоили цената си от 2025 г., но все още се очаква силно повишение - до 10 пункта, в началото на днешната сесия“, отчитат анализатори на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) в бележка до клиентите си.

Държавните облигации на Венецуела, които са в състояние на неизпълнение от 2017 г., почти удвоиха цената си миналата година, докато американският президент Доналд Тръмп засилваше военния натиск върху Мадуро.

Действията на САЩ по задържането на Мадуро доведоха до поскъпване на облигациите на Венецуела с падеж през 2031 г. до почти 40 щатски цента, като повечето други венецуелски държавни облигации се търгуваха между 35 и 38 цента, а дългът на „Петролеос де Венесуела“ поскъпна с над 6 цента до почти 30 цента за ценна книга, сочат данни на търговската платформа за финансови инструменти „Трейдуеб“ (Tradeweb).

Правителството на Венецуела и държавната петролна компания са обявили фалит по облигации с номинална стойност около 60 милиарда долара.

Въпреки това, общият външен дълг на Венецуела, включително други задължения на „Петролеос де Венесуела“, двустранни заеми и арбитражни решения, възлиза на приблизително 150-170 милиарда долара, в зависимост от това как се отчитат натрупаните лихви и съдебните решения, според анализатори.

Международният валутен фонд (МВФ) оценява номиналния брутен вътрешен продукт на страната за 2025 г. на приблизително 82,8 милиарда долара, а съотношението на дълга към БВП - на около 180-200 процента.

