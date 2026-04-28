Суровият петрол „Брент“ премина прага от 110 долара за барел за първи път от началото на април

Американският лек суров петрол WTI е нагоре с 2,40 на сто

Петролът поскъпва в днешната търговия на фона на застоя в преговорите за мир между САЩ и Иран и продължаващата блокада на Ормузкия проток, сочат пазарни данни.

Сортът Брент, който е референтен за Европа, повиши цената си с 1,89 на сто до 110,28 долара за барел, преминавайки прага от 110 долара за първи път от 7 април.

Американският лек суров петрол WTI е нагоре с 2,40 на сто до 98,68 д. за барел.